Las imperdibles: las series que sí o sí, tienes que ver

En entrevista con"Martha Debayle en W", Álvaro Cueva, Periodista y crítico de TV. Columnista en Milenio Diario. Conductor en Milenio Televisión, Canal 22, El Once y N+Media. TW: @AlvaroCueva // IG: @alvarocuevatv

1) Wednesday (Merlina):

➔ Personajes: Jenna Ortega como Merlina Addams, Catherine Zeta-Jones como Morticia Addams, Luis Guzmán como Homero Addams, Victor Dorobantu como el Cousin Itt, Christina Ricci como Marilyn Thornhill.

➔ Director: Tim Burton

➔ Productor: Tim Burton

➔ Fecha de estreno: 23 de noviembre del 2022

➔ Cuantos capítulos: 8 capítulos por temporada

➔ Plataforma: Netflix

➔ Nominaciones: Mejor serie cómica o musical en los Golden Globes 2023, la ganadora fue Abbott

Elementary.

➔ País: Estados Unidos

● La hija de Morticia y Homero Addams se separa de su núcleo familiar para contarnos su propia historia en su nueva escuela “Nevermore Academy”.

● Creada en la década de los 30s por el dibujante Charles Addams, La familia Addams ha sido un referente en la cultura pop estadounidense. Tuvo una serie de televisión en los 60 y más tarde dos películas en los 90 protagonizadas por Anjelica Huston, Raúl Juliá y Christina Ricci.

● Según el Top 10 global de Netflix, 'Merlina' ha sido vista 341.23 millones de horas en su primera semana, por lo cual se convierte en la serie en inglés, top de todos los tiempos de Netflix.

● 'Merlina' supera a 'Stranger Things 4' como la serie en inglés más vista, cuyo récord de junio pasado fue de 335 millones de horas vistas en su primera semana.

● Aún así, 'Merlina' no alcanza a “Squid game”, la serie más vista de la plataforma, con 571.8 millones de horas vistas en su primera semana.

● La serie se grabó en Rumanía durante 8 meses.

● La revista Cosmopolitan asegura que la actriz de orígen mexicano-puertorriqueño, Jenna Ortega, recibió 35 mil dólares por cada episodio.

● A petición de TIm Burton, el personaje de Wednesday, no pestañea más de 10 veces durante las escenas en las que aparece a cuadro.

● Jenna Ortega, aprendió esgrima con un exmiembro del equipo nacional de esgrima de Rumanía y también aprendió a tocar el cello.

● Se viralizó el baile que Wednesday hace con la canción “Goo Goo Muck” de los Cramps, la actriz montó la coreografía del baile y sus inspiraciones fueron Lisa Long (la primera niña que interpretó a Merlina), las cantantes Sousie Sioux y Lene Lovich.

● Los zapatos “statement” que usa Wednesday son los Monolith de Prada, las Jadon y los 1461 de Dr. Martens, tenis Naked Wolfe y los Miss Jane de Christian Louboutin.

● En la serie se utilizan dos canciones latinas: La llorona, de Chavela Vargas y , Tierra Rica, de Carmina Jiménez.

● Se espera la segunda temporada para otoño de 2023.

2) The white Lotus:

➔ Personajes: Murray Bartlett como Armond, Connie Britton como Nicole, Jennifer Coolidge como

Tania Mcquoid, Alexandra Daddario como Rachel Patton, Jake Lacy como Shane Patton, Natasha

Rothwell como Belinda y Steve Zahn como Mark.

➔ Director: Mike White

➔ Productor: Todd Brown

➔ Fecha de estreno: 11 de julio de 2021

➔ Cuantos capítulos: Primera temporada 6 episodios y la segunda temporada 7 capítulos.

➔ Plataforma: HBO Max

➔ Premios: Ganadora del Emmy a mejor miniserie o película para televisión, Mejor actor de reparto (Murray Bartlett), Mejor actriz de reparto (Jennifer Coolidge), Mejor guion y Mejor dirección.

➔ País: Estados Unidos

● La serie, básicamente habla sobre las vacaciones de personas multimillonarias y es una sátira sobre el privilegio estadounidense blanco.

● En su primer capítulo tuvo más de un millón de reproducciones

● Actualmente ocupa el lugar número 1 entre todas las series en HBO Max, el debut de la serie ahora ha acumulado más de 7 millones de espectadores.

● La primera temporada se rodó en el Four Seasons Resort Maui en Wailea, Hawai, que es un hotel de cinco estrellas. Otros fragmentos de la serie se filmaron en otros sitios de Maui, como en la playa de Wailea.

○ En el Four Seasons Maui, los huéspedes pueden hospedarse en una suite con vista a la playa de Wailea por 9.000 dólares la noche, dar un paseo privado en helicóptero hasta una granja orgánica por 26.450 dólares o pagar 23.750 dólares en la observación de ballenas.

● La suite donde se aloja la familia Mossbach en la primera temporada de 'The White Lotus' es la suite presidencial Maile del Four Seasons Resort Maui at Wailea. Hospedarse en ella cuesta

30.000 euros por noche.

● Ahora la locación elegida es un hotel de lujo de Italia: En la costa de Sicilia para la segunda temporada donde estarán en el "Palacio de San Doménico" de Taormina, un Four Season Hotel & Resort de 5 estrellas.

● La primera temporada de 'The White Lotus' fue un encargo de HBO directo a Mike White durante la pandemia del coronavirus. Por eso, escribió él solo todos los capítulos y los actores tuvieron que vivir y dormir en una “burbuja” en el mismo hotel donde se rodaba la serie.

● En la segunda temporada de la serie, el personaje de Tanya (Jennifer Coolidge) pregunta a Valentina (Sabrina Impacciatore) a quién le recuerda. La respuesta de ésta, Peppa Pig, la improvisó la propia actriz, y finalmente decidieron quedarse con ella en el montaje final.

● En el primer capítulo de la segunda temporada, aparecen Kara Kay y Angelina Keeley, dos compañeras del concurso “Survivor” donde el Director Mike White, también participó.

● Cada personaje representa algún “problema psicológico”: Farmacodependencia, chantajes, rabia, entre otros.

● En el primer episodio, la voz de la exesposa de Dominic, el personaje interpretado por Michael Imperioli, es de la actriz Laura Dern.

● En el tercer episodio, la escena en la que Harper (Aubrey Plaza) baja los escalones de la Catedral de Noto es un homenaje plano a plano de una escena de la película de 1960 de Michelangelo Antonioni.

3) Monster: The Jeffrey Dahmer Story:

➔ Personajes: Evan Peters como Jeffrey Dahmer, Lionel Dahmer como Richard Jenkins ,Shari como

Molly Ringwald y Glenda como Pamela Bass.

➔ Director: Jennifer Lynch, Paris Barclay, Clement Virgo, Carl Franklin y Gregg Araki.

➔ Productor: Ryan Murphy

➔ Fecha de estreno: 21 de septiembre de 2022

➔ Cuantos capítulos: 10 episodios en una temporada.

➔ Plataforma: Netflix

➔ Premios: Golden Globe a mejor actor en una serie de edición limitada para Evan Peters.

➔ País: Estados Unidos

● Basado en una historia real, cuenta el caso de un asesino serial en Estados Unidos que tardó más de dos décadas en ser capturado.

● En su segunda semana acumuló 299.84 millones de horas vistas en la plataforma. Esto se suma a las 196.2 millones de horas vistas en sus primeros siete días después de su lanzamiento el 21 de septiembre.

● Estas cifras hacen que esta producción se convierta en la segunda serie en inglés más vista en una semana, solo detrás de Stranger Things 4, la cual comenzó con 301 millones de horas vistas y su segundo volumen de episodios fue visto 335 millones.

● La serie ha generado más de un millón de interacciones en Twitter.

● Según Evan Peters, puso como condición que la historia no debía contarse con los ojos del asesino, sino con el de las víctimas. El actor le aseguró a los creadores que no quería que el público empatice con el asesino.

● Tras vivir varios años en la calle, en el 2011, Craig Edwards, quien se salva de ser la última víctima del verdadero Jeffrey Dahmer, fue acusado de homicidio por haber empujado a un indigente de un puente tras una discusión.

● La historia de Glenda, la vecina de Dahmer fue uno de los puntos más importantes de la serie, pero en la vida real nunca la reconocieron por el enorme apoyo. Glenda pudo haber salvado la vida de 5 víctimas de Dahmer, la mujer vivió en el vecindario hasta el día de su muerte a los 56 años en 2010, tras una enfermedad cardíaca.

● El verdadero Dahmer, tenía una única amiga, su vecina Pamela Bass, de hecho Jeffrey siempre le llevaba sandwiches y no fue incluida en la serie de Netflix.

● El verdadero Dahmer, no usó los lentes de aviador característicos por los que fue reconocido durante su juicio. Durante una entrevista con Inside Edition, Dahmer dijo: "Me sentí incómodo mirando a alguien a la cara, no quería ver la cara de nadie con claridad, me ayudó a desvincularme de lo que estaba sucediendo".

● Durante su entrevista con Inside Edition, Dahmer confirmó que sí le ponía a sus víctimas la película El Exorcista III.

4) House of the Dragon:

➔ Personajes: Paddy Considine como King Viserys, Matt Smith como Prince Daemon, Emma D’arcy como Princess Rhaenyra, Olivia Coke como Alicent Hightower y Steve Toussaint como Lord Corlys.

➔ Director: Al principio fue Miguel Sapochnik y después Alan Taylor.

➔ Productor: Angus More Gordon

➔ Fecha de estreno: 21 de agosto de 2022

➔ Cuantos capítulos: 10 en una temporada, se habla que podrían ser 4 temporadas.

➔ Plataforma: HBO Max

➔ Costo: US$20 millones por capítulo.

➔ Premios: Golden Globe a Mejor serie de drama.

➔ País: Estados Unidos

● Se basa en la novela de 2018 de George RR Martin "Fuego y Sangre", una historia de la dinastía Targaryen que relata la "Danza de los Dragones", una guerra civil.

● Esta serie es un spin-off de “Game of thrones”.

● Comparativa de costos por capítulo: Lord of the Rings: The Rings of Power (58 millones), Stranger Things (30 millones), Series de Marvel Studios (25 millones), The Pacific (20 millones), The Morning Show (15 millones), Game of Thrones (15 millones), The Crown (13 millones), ER (13 millones) y The Mandalorian (12.5 millones).

● El periodo histórico en el que se desarrolla la serie, se caracteriza por la abundancia de dragones.

Serán 17 los ejemplares que aparecerán a lo largo de la serie, todos ellos de diferentes colores, edades, tamaños y personalidades.

● El actor Steve Toussaint se enfrentó a quejas racistas en redes sociales cuando se anunció su participación, por parte de personas que imaginaban a su personaje como una persona blanca. En una entrevista, Toussaint, quien interpreta a Corlys Velaryon, respondió: "Les parece bien un dragón volador. Les parecen bien el pelo blanco y los ojos de color violeta pero... ¿un hombre negro rico? Eso es demasiado".

● Durante el estreno de la serie, miles de usuarios de HBO Max tuvieron problemas técnicos para verla y las redes sociales se llenaron de quejas. En un comunicado, la compañía señaló que los dispositivos que presentaban problemas pertenecían a Amazon, propietaria de uno de sus mayores competidores, Amazon Prime Video.

● El nuevo “Trono de Hierro” (muy característico en Game of Thrones), además de más monumental, fue más difícil de conseguir. Sin tener suficientes espadas, la producción tuvo que pedirselas a otras producciones como 'The Witcher' y "Warcraft". En total, 2.500 armas se utilizaron, tuvieron que asegurar la zona con vallas durante la instalación para que nadie saliera herido.

● A tan solo una semana de su estreno, se anunció la segunda temporada.

● La promoción de la serie empezó cuando apenas se empezaba a grabar.

● Algunos de los personajes, son más grandes de lo que son en los libros, por ejemplo: Rhaenyra Targaryen tiene 15 años en la serie mientras que en el libro tiene 9 años de edad.

5) Abbott Elementary:

➔ Personajes: Quinta Brunson como Janine Teagues, Tyler James Williams como Gregory Eddie,

Janelle James como Ava Coleman, Lisa Ann Walter como Melissa Schemmenti y Sheryl Lee Ralph

como Barbara Howard.

➔ Director: Randall Einhorn

➔ Productor: Quinta Brunson, Justin Halpern y Patrick Schumacker

➔ Fecha de estreno: 7 Diciembre 2021

➔ Cuantos capítulos: 13 en 1 temporada

➔ Plataforma: ABC y Disney+

➔ Premios: Emmy por mejor serie de comedia, mejor actriz en serie de comedia o musical para Quinta Brunson y mejor actor de reparto en serie de comedia, musical o drama para Tyler James Williams.

➔ País: Estados Unidos

● Es una comedia en el lugar de trabajo, la escuela Willard R. Abbott, donde un grupo de maestros dedicados y apasionados, y un director ligeramente sordo, se reúnen en una escuela pública de Filadelfia donde hacen falta los recursos y están decididos a ayudar a sus estudiantes a tener éxito en la vida.

● Tanto en los Critic’s Choice Awards como en los Golden Globes, Abbott Elementary fue una de las series más ganadoras, recibiendo premios como mejor comedia, mejor actriz de reparto, mejor cast y mejor guion, incluso cuando competía con otras grandes series como Hacks, The Bear y Barry.

● El formato de la serie es “un documental” (mockumentary) sobre la vida de los profesores en la escuela.

● Durante una entrevista de febrero de 2022 con Terry Gross, Quinta Brunson dijo que ella y el resto de los productores decidieron tomar parte del dinero que había sido presupuestado para publicidad para comprar suministros para maestros reales.

● Quinta Brunson basó la serie en su profesora y en las experiencias de su mamá como maestra de una escuela primaria en Filadelfia, Pensilvania.

● Quinta Brunson, además de trabajar en el comercio minorista, también pasó algún tiempo en el sitio web Buzzfeed. Era productora de videos para la compañía, además de hacer algunos trabajos independientes para ellos.

● Zack Fox, quien interpreta al aspirante a rapero Tariq, es un exitoso rapero cómico en la vida real.

● Tyler James Williams interpreta a un maestro de Abbott Elementary llamado Greg. En su serie anterior, "Everybody hates Chris (2005)", el mejor amigo de su personaje se llama Greg y Chris Rock interpreta a su consejero, "Mr. Abbott".