Parece que AMLO tiene la piel sensible por la marcha: Acosta Naranjo

El 26 de febrero se llevará a cabo una marcha para defender la democracia y al Instituto Nacional Electoral. Ante esto, el presidente ha respondido molesto y de acuerdo con Guadalupe Acosta Naranjo, integrante y uno de los voceros del Frente Cívico Nacional y de Unid@s declaró que la intolerancia del presidente hacia las organizaciones civiles, ciudadanas y su disgusto ante el esfuerzo de impedir que lastime al INE es más evidente que nunca.

“Ayer mismo el consejo general del INE por unanimidad dijo todos los riesgos que significa el llamado Plan B y el presidente, molesto porque no pasó su reforma, hoy por medio de una trampa y por leyes secundarias busca que nadie le estorbe para quedarse con el INE. A la marcha ciudadana le contestó con un desfile de halago presidencial, se creía el rey de las calles y ahora se cree el dios del Zócalo, no quiere que nadie que no sea él vaya al Zócalo, le molesta que haya dejado de ser propiedad exclusiva para convertirse en un espacio de los ciudadanos. Quienes votaron contra la reforma decidieron obedecer la institucionalidad democrática que la presidencial. Antes fuimos por #ElINENoSeToca, hoy vamos por el #MiVotoNoSeToca, ya no es una marcha rosa, será un Zócalo rosa”, agregó.

Por otro lado, señaló que los votos de la oposición en 2021 fueron más votos que los votos de Morena y además, reiteró que las encuestas no reflejan realmente lo que vaya a suceder porque el voto oculto no es el voto para el poder y menos si este agrede.

“La manifestación que no veíamos venir, es mucho más grande y mucho más poderoso de lo que creemos y el presidente lo sabe. Como AMLO ve venir esta marcha, ya hay una contramanifestación. Lo que tenemos que hacer para luchar contra el autoritarismo es crear procesos democráticos colectivos y que la ciudadanía participe, no busquemos un mesías para luchar contra un mesías. Lo primero que tenemos que hacer antes de los candidatos es defender la democracia porque si ganamos y no hay INE, nos van a declarar fraude. Creo que al final se enfrentarán autoritarios contra demócratas”, concluyó.