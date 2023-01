El debate está abierto después de que se declaró a la ministra Yasmín Esquivel como plagiaria de su tesis. Por un lado, hay académicos asegurando que la UNAM tiene el poder de retirar el título de Esquivel, por el otro, el Secretario General de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, reitera que se ha abierto la posibilidad de enviar el caso a la comisión de ética para revisar caminos, pero con la información que hay ahora, no se encuentra definido el procedimiento para retirar el título de la ministra.

“Hay muchas opiniones al respecto, quienes dicen que sí se puede no han definido un procedimiento bien fundamentado y eso se puede echar abajo rápidamente con un amparo. Está claramente establecido el proceso para dar un título pero no para retirarlo y estos vacíos son los que se deben llenar porque al no contemplar estas situaciones algunos procesos en la UNAM eran de buena fe. El comité de ética tiene que revisar lo que ya hizo el comité de integridad académica de la FES Aragón y después se deben ver posibles caminos”, explicó.

Además, agregó que los procedimientos son largos pero son los que se tienen que tomar en una institución académica, pues de hacerlo diferente, estarían violando los principios universitarios.

“No nos estamos quedando de brazos cruzados, se reconoció el plagio, sólo estamos identificando el proceso adecuado para condenar porque si no, se cae con un amparo. Después de pasar por el comité de ética, se va a la comisión del consejo universitario. Si hay posibilidad, sería a través de estos órganos. Estamos investigando para que no se tome como algo poco fundado”, agregó.

Finalmente, declaró que lo que mueve es la responsabilidad de tener fe de actuar conforme a la normatividad de la Universidad, pues el respeto a la normatividad universitaria es una de las fortalezas de la UNAM.

“No le tenemos miedo a López Obrador, estamos acostumbrados a cualquier crítica”, concluyó.