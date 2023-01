UNAM sí podría invalidar el título de Yasmín Esquivel: Pedro Salazar

Hay confirmación del plagio y de que la responsable es Yasmín Esquivel. En la conferencia de prensa que dio el rector Enrique Graue, no se mantuvo la posición respecto a unos días antes y ahora lo que dice la UNAM es que la puerta para que se estudie y analice el caso para que haya consecuencias. Pedro Salazar, explicó por qué considera que desde la Universidad sí se puede llevar a cabo la acción de invalidar el título de la ministra.

“Los órganos colegiados existentes y que llevan el caso, son los encargados de definir si la UNAM puede o no hacer algo respecto al caso de la ministra. Desde mi punto de vista, sí puede hacerlo. Como no hay ninguna norma que expresamente diga que se puede retirar el título, la Universidad no puede hacerlo, pero como se trata de un acto eminentemente académico y que cuando hay un plagio no se cumple con los requerimientos necesarios y suficientes para obtener un título, y por eso creo que sí puede invalidar y declarar el título de Esquivel como inválido”, expuso.

Además, señaló que este tipo de actos son incompatibles con la misión universitaria y con la honestidad académica, y esto es suficiente para que la UNAM determine que esa persona no se puede ostentar como Licenciada en derecho por la institución porque no cumplió con los requisitos académicos para hacerlo.

“Lo que sigue en duda es qué hacer, pero el plagio y la plagiaria ya quedaron más que confirmadas. En este país tenemos una cultura que tolera la ilegalidad y la deshonestidad, y es algo que tenemos que erradicar sobre todo en la Universidad porque es en este lugar donde adquirimos las herramientas para brindar un servicio social. Es lo que te deja ser un profesionista que hará cosas que afecten la vida de las personas a su alrededor”, concluyó.