“La democracia no se toca”, una guía ciudadana para defender la democracia

Sin INE no hay democracia y sin democracia, no hay libertad. Bajo esa premisa Ciro Murayama, consejero del INE y Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, escribieron “La democracia no se toca”, un libro que documenta lo que podría perder la democracia y la sociedad mexicana si no tuviéramos a alguien como el Instituto Nacional Electoral, un órgano autónomo que nos permite tener procesos electorales dignos.

Ambos expusieron que se trata de un manual, que en un lenguaje muy sencillo explica qué es el sistema electoral, cómo funciona, y que además explica que detrás de una elección no sólo hay casillas, sino una gran construcción para garantizar que las elecciones sean libres y auténticas. Un manual para entender y para defender la democracia del autoritarismo que amenaza los derechos que nos ha costado tanto ganar.

Respecto a la portada, Lorenzo Córdova afirmó, “creo que más allá del presidente, la portada recoge la preocupación central del libro que es la defensa de la democracia. Es un manual porque es muy fácil decir que cuesta mucho, hay una diferencia entre austeridad y austericidio, austericidio es como lo que pasa en el metro. Se ha generado mucha preocupación en el país y hacia afuera sobre cómo se ha agredido y deslegitimado al INE”.

Por otro lado, en palabras de Ciro Murayama, “el libro no es parte de nuestra labor, pero sí es para las y los ciudadanos que esperamos entiendan son quienes deben principalmente defender la autonomía y existencia de los órganos electorales. Si no matan al INE, al menos lo quieren mutilar. Lo de querer personalizar es una estrategia para golpear a la institución. El Plan B lo que intenta es lastimar la posibilidad de que tengamos elecciones tan limpias como las de 2018. La función de los nuevos consejeros será cumplir la función de defender la democracia”, explicó.

Además, ambos coincidieron en que todos los que participan de la cosa pública, son activos de la vida política, es decir, que es posible participar de la democracia sin buscar un puesto popular.

Finalmente, aseveraron que es una gran decisión haber terminado contrato con la maestra que asesoró la tesis de Yasmín Esquivel, y que no hay cosa más lamentable que con tal de dañar al presidente, también se dañe a la UNAM y que el presidente, atente contra la universidad por defender a la ministra.