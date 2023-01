¿Qué dice la numerología para este 2023?

La tendencia marca cierre de ciclos. No significa que todo va a concluir. Digamos que se te presentará la oportunidad de cerrar los ciclos que ya son necesarios concluir; por lo tanto van a fluir armoniosamente estos procesos.

Lo que has postergado en años atrás (esa plática pendiente, ese perdón que necesitas pedir o dar etc.) es buen momento para que lo enfrentes.

También es un año en el cual se consolidan proyectos que has venido trabajando en años anteriores. No inicies algo nuevo que pueda dar un giro de 180 grados a tu actividad ya que la tendencia es de cierre de ciclo, no de inicio de ciclo.