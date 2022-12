Tenemos incremento en casos Covid-19: Dr. Francisco Moreno

La vacuna ha ayudado mucho, además de la inmunidad creada, no obstante, tenemos incremento de casos de Covid-19 en México y el mundo, afirma el jefe de Medicina Interna del Hospital ABC, Francisco Moreno.

En entrevista para "Así las Cosas" con Ibeth Parga, dijo que el número de hospitalizaciones es bajo comparado con el inicio de la pandemia, debido al contacto con el virus, además de la vacuna.

“Tenemos pacientes que están siendo ingresados y que tiene más de un año de haberse puesto la vacuna, ésta ha perdido su capacidad de protección y si eres un agente vulnerable es preferible tener una vacuna en los últimos seis meses”.

“Ahora que hay disponibilidad de tener vacunas se prefiere tener vacunas de dudosa calidad, ni siquiera aprobadas por la OMS, la gente lo sabe y la vacuna Abdala que se aprobó no ha tenido respuesta de la población, “porque no es una vacuna probada, porque es un favor político más que una medida de salud”.

Sobre la vacuna Abdala afirmó “yo no me pondría esa vacuna”, “se pudieron adquirir otras vacunas y se prefirió una medida política”. “Debemos exigir que tengamos buenas vacunas”.

Sobre el repunte de casos a nivel mundial, afirmó que la inmunidad natural en China es escaza por el aislamiento y las pruebas, además de que no calcularon el término de la pandemia, las vacunas de RNA mensajero no la desarrollaron y no la pudieron conseguir.

En México dijo, “un pequeño porcentaje de los infectados requerirán 3 millones 250 mil camas, lo que podría desbordar el sistema de salud”, pues “mientras tengas gente infectada habrá réplica de virus, y algunas podrían ser más contagiosas”.

Actualmente circula más una infección respiratoria, pero el riesgo continúa y no se puede hablar de endemia con un contagio como el que ocurre en China.

Finalmente recordó las recomendaciones ya conocidas y pidió exigir al gobierno buenas vacunas.