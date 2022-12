Examen de gramática y ortografía

Invité a nuestra experta en lingüística, Paulina Chavira para que nos haga un examen infernal de ortografía y gramática así que saquen lápiz y papel.

Tenemos examen sorpresa cuentahabientes y aunque ya escucharon las respuestas en el programa … aquí les dejamos las razones de toooodo esto.

EXAMEN SORPRESA DE GRAMÁTICA Y ORTOGRAFÍA

¿Elige la opción correcta para completar la frase: «Te _____ de menos»

Echo

Hecho

Exo

¿POR QUÉ NO LLEVA H «ECHO»?

Todas las formas del verbo echar (que significa, a grandes rasgos, ‘tirar’, ‘poner o depositar’ y ‘expulsar’) se escriben sin h:

Siempre echo los papeles a la papelera. Si echas más sal al guiso, lo estropeas. Hay que echar la carta al buzón. Tienes suerte si no te echa de aquí ahora mismo.

El verbo echar forma parte de la locución echar de menos, que significa ‘añorar’:

Te echo de menos. ¿Me habéis echado de menos?

O de la locución echar a perder, que significa ‘estropear’:

Siempre lo echas todo a perder.

También de la perífrasis «echar a + infinitivo», que indica el comienzo de la acción expresada por el infinitivo:

Siempre se echa a reír en el momento más inoportuno. Casi me echo a llorar.

¿Cuál es la opción correcta? Stéphanie Frappart es la primer “árbitro” o la “primera árbitra” en pitar un juego en un mundial varonil?

Árbitro

Árbitra

LA RAZÓN DE QUE SEA ÁRBITRA

¿con qué forma del artículo debe combinarse el femenino árbitra? Tradicionalmente, ante sustantivos femeninos que comenzaban por /a/ tónica o acentuada, como agua, área o hacha, el artículo tomaba la forma el, que no era, en esos casos, un artículo masculino, sino una variante histórica del artículo femenino; por esa razón decimos el agua clara, el área delimitada o el hacha afilada.

Completa la siguiente frase de la forma correcta: «Que yo _____ a la fiesta no cambiará las cosas»

Vaya

Valla

Baya

BAYA ES UNA FRUTA

Tipo de fruto carnoso con semillas rodeadas de pulpa, por ejemplo: el tomate y la uva. Ejemplos: Las bayas que me comí, estaban muy ácidas.

Completa la frase: «Me gustaría _______ llegado a tiempo para el concierto»

a ver

haber

aver

A VER, HABER Y AVER

a) a ver

Se trata de la secuencia constituida por la preposición a y el infinitivo verbal ver:

Vete a ver qué nota te han puesto. Los llevaron a ver los monumentos de la ciudad.

b) haber

Puede ser un verbo o un sustantivo:

• Como verbo, haber se usa como auxiliar, seguido de un participio, para formar los infinitivos compuestos de la conjugación:

Haber venido antes. Tiene que haber sucedido algo. Sigo sin haber entendido lo que ha pasado.

¿Cuál es la forma recomendada: Ella me financia/ financía la carrera?

financia

financía

LO QUE SUENA BIEN NO ES DEL TODO CORRECTO…

El verbo FINANCIAR es regular. Los verbos regulares se conjugan agregando a su raíz las mismas desinencias del grupo al cual pertenecen.

El verbo FINANCIAR siendo regular se conjuga como AMAR que también es regular, por eso, y así quedó en la sacrosanta gramática. Si todos decimos YO AMO debemos decir también YO FINANCIO y no Yo financío, pues no se dice Yo amío.

¿Dónde va la coma en esta oración: Luis pero ¿cómo faltaste a tu examen?

Luis, pero ¿cómo faltaste a tu examen?

Luis pero, ¿cómo faltaste a tu examen?

LAS COMAS Y SU COMPLEJIDAD

La coma es un signo de puntuación que indica normalmente la existencia de una pausa breve dentro de un enunciado. No siempre su presencia responde a la necesidad de realizar una pausa en la lectura. Existen en la lectura pausas breves que no deben marcarse gráficamente mediante el uso de coma.

Aunque en algunos casos el usar la coma en un determinado lugar del enunciado puede depender el gusto o el estilo comunicativo de quien escribe, existen comas de presencia obligatoria en un escrito. De esta forma, el texto puede ser correctamente leído e interpretado. Se debe escribir justo al lado de la palabra o signo que la precede, separada de un espacio del elemento que la sigue.

En las siguientes frases, ¿En cuál está bien utilizado el “’Porqué”?

No entiendo porque no me lo dijiste Llegamos tarde porque el autobús se descompuso Nunca entendí el porqué de sus acciones

POR QUÉ, PORQUÉ Y POR QUE

a) porqué

Es un sustantivo masculino que equivale a causa, motivo, razón, y se escribe con tilde por ser palabra aguda terminada en vocal. Puesto que se trata de un sustantivo, se usa normalmente precedido de artículo u otro determinante:

No comprendo el porqué de tu actitud [= la razón de tu actitud]. Todo tiene su porqué [= su causa o su motivo].

b) por qué

Se trata de la secuencia formada por la preposición por y el interrogativo o exclamativo qué (palabra tónica que se escribe con tilde diacrítica para distinguirla del relativo y de la conjunción que). Introduce oraciones interrogativas y exclamativas directas e indirectas:

¿Por qué no viniste ayer a la fiesta? No comprendo por qué te pones así. ¡Por qué calles más bonitas pasamos!

Obsérvese que, a diferencia del sustantivo porqué, la secuencia por qué no puede sustituirse por términos como razón, causa o motivo.

c) porque

Se trata de una conjunción átona, razón por la que se escribe sin tilde. Puede usarse con dos valores:

• Como conjunción causal, para introducir oraciones subordinadas que expresan causa, caso en que puede sustituirse por locuciones de valor asimismo causal como puesto que o ya que:

No fui a la fiesta porque no tenía ganas [= ya que no tenía ganas]. La ocupación no es total, porque quedan todavía plazas libres [= puesto que quedan todavía plazas libres].

También se emplea como encabezamiento de las respuestas a las preguntas introducidas por la secuencia por qué:

—¿Por qué no viniste? —Porque no tenía ganas.

Cuando tiene sentido causal, es incorrecta su escritura en dos palabras.

Fuente: Paulina Chavira, Asesora lingüística y periodista.