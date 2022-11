2023 tendrá un aterrizaje tranquilo a pesar de todo: Paul Krugman

Desde el punto de vista de Estados Unidos, lo más importante es resaltar las noticias que han sido positivas, como la tasa de inflación es alentadora y más aún la perspectiva que va para un aterrizaje tranquilo a pesar de todo, afirma el Premio Nobel de Economía, Paul Krugman por lo que prevé que 2023 será un mejor año.

"No será un año extraordinario habrá inflación es un año lento, pero no tan malo como podría haberse previsto", afirmó en entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco.

En el marco de la celebración de los 25 años de la Amafore, Krugman reconoció que la China es una de las mayores economías en este momento, junto con Estados Unidos, no obstante, "es importante reconocer que están en un momento de confrontación", y aunque "Biden no hizo gran cosa, está tratando de detener el progreso arrollador de China en el ámbito tecnológico".

Por ello la relación entre Estados Unidos y China "seguirá siendo una relación tensa"

Y aunque reconoció que no es su ámbito de análisis, sobre el conflicto Rusia-Ucrania dio "no veo ningún prospecto de negociaciones de paz hasta mediados del próximo año", "Rusia no parece estar teniendo gran éxito", pero "Europa lo tiene duro con el tema de gas natural y otros prospectos, más que Estados Unidos".

Respecto a la tecnología dijo que "Twitter parece que está tratando de destruirse", pero en términos generales, en el ámbito de la tecnología en términos de efectos colaterales o despidos "no se ve tan terrible".

Desde un punto de vista global, "hay cierta retirada de la globalización Estados Unidos ha perdido confianza a China como socio productor, la pregunta es si ¿México ca va ser la opción? todo parece que sí, dada la diferencia de pago entre Estados Unidos y México".

Finalmente. sobre el tema del retiro, dijo que "más allá de un tema de fondos, debido a los eventos reciente, no va a tener el mismo impacto globalmente" y aunque "no es el fin de mundo, pero el retiro en general será complicado".