El peligro de descalificarse entre mamá y papá

Como papás es importante hacer equipo para tener ambos la misma autoridad frente a los niños y no llenarlos de contradicciones, hoy Vidal Schmill nos habla sobre las consecuencias de descalificar a tu pareja frente a tus hijos.

La Universidad de Sussex, Inglaterra, dice que la calidad de la relación entre los padres puede establecer un patrón de comportamiento que podría repetirse en las relaciones de sus hijos y hasta nietos.

Según un estudio realizado por la Escuela Steinhardt de Cultura, Educación y Desarrollo Humano de la Universidad de Nueva York, y publicado en la revista científica Development and Psychopathology, la agresión entre los padres moldea negativamente la respuesta emocional de los hijos.

LA IMPORTANCIA DE UN «FRENTE COMÚN»

Uno de los principales factores que debilitan las relaciones de pareja es no presentar un frente común ante los hijos e hijas para establecer límites y educarlos.

REDES DE CONTENCIÓN

La familia es la primera «red de contención” cuando los hijos tienen conductas inaceptables o incluso peligrosas. Una red o familia laxa o aguada, no contendrá a los hijos y finalmente se lastimarán por no contar con límites que les permitan convivir apropiadamente.

Las familias permisivas no sostienen, ni contienen a sus hijos, propiciando conductas antisociales. Una red excesivamente tensa, establecerá tantos límites que asfixiará a los hijos(as) y finalmente los expulsará del entorno familiar, buscando “libertad” a la represión de formas también peligrosas.

En realidad serán escapes, no el ejercicio de su libertad. Las familias represivas rechazan la conducta y personalidad de sus hijos a tal grado que terminan expulsándolos y fracturando la relación con ellos. Si mamá y papá (o abuela, tíos, etcétera) no tienen una “red de contención” con la misma tensión (uno pone una red laxa y otro muy tensa) la red deja de servir y no contiene las conductas que se desean corregir.

TERRITORIO EDUCATIVO

En parejas que viven juntas o incluso en casos de divoricio, hay que evitar a toda costa trasladar la crisis o rompimiento conyugal al territorio educativo de los hijos. Alcanzar acuerdos mínimos TIENE que ser una prioridad, aunque no estén de acuerdo en todo lo demás, esto por la salud mental de los hijos y la efectividad de la educación que debemos darles.

LOS CUATRO FRENTES IMPORTANTES

Existen 4 áreas donde los padres de familia deben tener la ÚLTIMA PALABRA y por lo tanto, presentar un FRENTE COMÚN INDISPENSABLE:

Temas de seguridad.

Temas de salud física y emocional.

Temas respecto a su desempeño y colaboración en el hogar.

Temas de preparación para su vida adulta (desempeño escolar y cualquier otro relacionado con su futuro)

ACUERDOS MÍNIMOS NECESARIOS

Sin importar el nivel de desacuerdo entre la pareja la prioridad es presentar un frente común por el bienestar de los hijos. Cuando alguno decida algo, será algo válido y no se descalificarán ante los hijos.

Cuando estén en desacuerdo, lo negociarán sin que los hijos estén presentes. Un frente común hará que tus hijos [en especial los adolescentes] comprendan que dividir no es una estrategia que les funcione.

Existen dos clases de decisiones en los hogares (juntos o separados):

Decisiones suaves . Las que no afectan la seguridad, salud, desempeño y futuro de los hijos(as).

. Las que la seguridad, salud, desempeño y futuro de los hijos(as). Decisiones duras. Las que sí afectan la seguridad, salud, desempeño y futuro de los hijos(as).

¿QUÉ PASA SI VIVEN EN CASAS SEPARADAS?

En casos de divorcio con exparejas poco colaboradores o con quienes no pueden hablar y negociar: Si no hay acuerdo posible, establece las reglas para tu casa y apégate a ellas.

Ayúdalos a superar el trance de una separación o divorcio, pero no permitas que sirva de pretexto para no aplicar reglas y límites, al contrario. Actúa de manera tranquila, justa, consistente, firme y jamás hables mal de la ex pareja.

Fuente: Vidal Schmill Pedagogo, especialista en Desarrollo Humano.