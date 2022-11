Ciudadanos defendieron su obra democrática: Lorenzo Córdova

Lo que pasó ayer fue una apropiación de la ciudadanía de lo que es su propia obra, el proceso de democratización, afirmó el consejero presidente, Lorenzo Córdova en el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco.

Reconoció que el INE no fue por obra y gracia de algunos personajes sino resultado de un proceso de conquista de libertades políticas, con grandes nombres, de distintas orientaciones políticas que confluyeron en hacer de las elecciones la ruta para ejercer los derechos políticos sin la intromisión del gobierno.

Por ello, criticó “la descalificación desde las mañaneras que ha generado un ambiente de acoso”, y aseguró que “se analiza desde ámbitos internacionales cómo se hostiga a las autoridades electorales”, “ridícula la necedad de actores políticos en ensañarse contra quienes integramos el órgano electoral”.

El consejero quien canceló su visita a Estrasburgo, dijo que por prudencia decidió no asistir a la marcha.

Ahora, “es decisión de los legisladores si hay o no reforma electoral, cuentan con el INE para recibir la información y diagnósticos necesarios para que hagan bien su trabajo, ... ya decidirán ellos si hay o no reforma y si la hay ojalá apunte a ser una reforma que mejore lo que tenemos y no que desmantele lo que nos ha costado tanto tiempo construir”. En tanto, “el debate público insistió está plagado de mentiras”, por lo que insistió que la discusión sea seria y sensata.