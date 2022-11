Sin explicaciones ni argumentos me sacan de Tigres y Qatar: Miguel Herrera

Tras ser despedido como entrenador de los Tigres, Miguel Herrera declaró que después de 20 días de haber planeado el torneo, sorprenden las decisiones pero al final es un empleado y se va agradecido.

“No hubo argumentos ni explicación, sólo me sacaron. Yo fui el más sorprendido. Voy a Qatar con gente de Telemundo para hacer análisis”, dijo.

Además, aseguró que durante un año y medio el Tata ilusionó muchísimo y que este año no ha sucedido así, pero es buen director técnico y espera que los muchachos vuelvan a conectar con su forma de trabajo.

“El técnico debe decir quiénes son sus hombres y hoy la idea es clara en que Raúl Jiménez si se recupera será el delantero titular. Yo me llevaría a cuatro pero las decisiones de él se deben respetar, cada director técnico busca lo mejor para el equipo. No pasar al cuarto partido sería un fracaso total para México. Creo que será un equipo sólido que no tendrá mucho problema en defender y contragolpear. Tenemos que estar atentos a los contragolpes de Polonia. La selección de Francia y Argentina tienen unos planteles diferentes y habrá que estar atentos y ser un equipo muy fuerte físicamente para tratar de igualar el nivel pero sí es complicado enfrentar a secciones de ese nivel”, concluyó.