Facciosa y mentirosa la declaración de Buenrostro: Tatiana Clouthier

Luego de las declaraciones de la secretaria de Economía Raquel Buenrostro señalando a Tatiana Clouthier de retrasar las consultas sobre energía del T-MEC, argumentando que “no citaba o no le pedía toda la información a Sener”, la ex secretaria Clouthier dijo que sus palabras son “facciosas y mentirosas”.

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, Clouhtier señaló “respeto la formación de equipos, pero no por eso permito que se levanten falsos y que me quieran cargar muertos que no me corresponden”.

“Los comentarios de la secretaria tienen matices”, “no se citaba al sector energético, personalmente lo atendí”, y a través de los abogados fue la secretaria Rocío Nahle quien citó a las contrapartes y decidió quienes harían frente al responder.

“La parte de la coordinación me parece que es facciosa y es mentira, se citó lo hice personalmente, y cuando no tuve la respuesta que requerí acudí al ejecutivo para que me apoyar y que decidiera quién y como se atendía este tema”, afirmó.

Clouhtier argumentó “No es malo que una consulta se extienda, quiere decir que el diálogo continúa, para ir a un proceso que ya implica situaciones jurídicas como el panel” y que las fechas acordadas de consulta fueron hechas de forma conjunta. “Quien lo pone de otra manera es que no tiene comprensión del proceso o que no lo acaba de entender”.

Recordó que la transición con la doctora Márquez fue suave, “pude trabajar con la libertad necesaria”. Tenía la libertad de formar mi propio equipo, para mejorar en áreas estratégicas, 14 personas son las que contraté y se han despedido más de 40, señaló.

“Cuando me tengo que justificar para embarrarle al anterior e inventar o crear una historia como que fuera muy grave que me dieron, que no contestaron satisfactoriamente, repito, la secretaría de Economía es el abogado del estado mexicano, no quien crea la información, la información la debe proveer Sener y uno lo que le da voz, o lo que le dio en su momento en la posición que me tocó jugar”.

Nunca he visto a la secretaria de Economía; la entrega recepción del cargo solo fue vía telefónica, Cecilia Mendoza fue quien entregó toda la información a la secretaria Buenrostro. “Yo no he tenido y ni la estoy pidiendo una conversación directamente con ella en este tema”.