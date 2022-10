Reforma al INE, innecesaria e imprudente: Jaqueline Peschard

Todas las reformas han mostrado confianza en el INE, buscando competitividad, creando un modelo de sistema electoral que ha sestado funcionando, pero "la reforma que pretende el presidente es innecesaria e imprudente", señaló la ex consejera del Instituto Nacional Electoral Jaqueline Peschard, a quien preocupa la autonomía del órgano electoral.

La ex consejera calificó como imprudente a la reforma "sobre todo a menos de un año de las elecciones presidenciales", sin embargo, consideró que lo más grave de ésta, es eliminar la autonomía del INE, "apoderándose de del conjunto de consejeros", "es politizar el órgano electoral y que se mueva a partir de una campaña política". Cuando la elección de los consejeros es conforme a sus capacidades no su popularidad, señaló.

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, Peschard señaló "No sabemos hasta donde están llegando los acuerdos de Morena con el PRI", "todas las reformas has sido acordadas por las fuerzas políticas y "hoy sabemos que hay fueras de la oposición que no están de acuerdo en tocar la autonomía del INE", dijo resaltando la confianza que tiene el INE entre los mexicanos.

"Si todavía priva algo de racionalidad en las fuerzas políticas entenderán que lo que está en juego es volver al pasado a más de 30 años donde el árbitro electoral estaba en manos del gobierno, y esto es lo que pretende esta reforma", resaltó.

No obstante, la ex consejera reconoció que hay cosas que se pueden discutir como el presupuesto, que asciende a 20 mil millones de pesos. "Creo que algo en lo que se podría reducir es poner sobre la mesa los recursos de los partidos...se podría reducir simplemente quitando el financiamiento local para los partidos nacionales" y el cambio a urnas electrónicas, aunque reconoció que esto no sería de la noche a la mañana.

Finalmente, recordó a los legisladores que el costo de elección de consejeros también conlleva un gasto y nuevas facultades al Instituto y al Tribunal.