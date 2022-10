Cambiarán las reglas, el presidente debe comparecer ante diputados: Creel

Le tienen que dar su lugar a la Cámara de Diputados, determinó el presidente de la mesa directiva, Santiago Creel quien pidió que "todos nos acostumbremos a las críticas, con respeto, incluyendo a todos los funcionarios", "No veo porque a ningún secretario o secretaria se les dé una atención diferente a la de los demás", afirmó.

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, el diputado panista, dijo que la comparecencia del secretario de la Defensa se planteó en las instalaciones de la dependencia, pero "vamos a tratar de buscar el encuentro se dé en los términos parlamentarios" "es importante que tanto el secretario de la Defensa como el de Marina puedan asistir a la Cámara de diputados".

Aseguró que "habrá respeto y orden y estaremos interesados en lo que ellos respondan". De acuerdo a la prensa, dijo, "hubo un desacuerdo con un diputado, no sé si eso sea lo que generó el conflicto", por lo que esta semana deberá resolverse el tema, pero "no de manera excepcional ni a modo". "No veo porque a ningún secretario o secretaria se les de una atención diferente a la de los demás".

E incluso, afirmó que "las reglas con el presidente de la República tienen que cambiar y el presidente tiene que regresar a la Cámara de Diputados a su comparecencia anual relativa a su informe de gobierno".

Respecto a la reforma electoral puesta en la mesa por Morena, sentenció "no tocar la autonomía, no tocar la independencia, no tocar la actual integración ni las formas de elegir a los consejeros, ni nada que vaya a debilitar la vida institucional del INE" y rechazó que en aras de la austeridad quieran debilitar al INE en el marco de una polarización política.