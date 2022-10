Nuestras series favoritas y la nostalgia segunda parte

Hoy, recordaremos lo felices que fuimos con nuestras series favoritas y programas de TV que no nos perdíamos de chavitos.

Les traje a nuestro querido Pada para hablar de nuestras series favoritas como La Familia Monster, Los Pioneros, El auto increible, Batman, Starsky&Hutch, CHIPS (Patrulla Motorizada) y muchas otras más.

Después del artículo “La caprichosa trampa de la nostalgia” escrito por Pada en Moi, haremos la segunda parte de nuestras series favoritas.

NUESTRAS SERIES FAVORITAS Y LA NOSTALGIA

LA ISLA DE GILLIGAN

Personajes: Bob Denver (Gilligan), Alan Hale (El capitán Jonas Grumby), Jim Backus (Thurston Howell III), Natalie Schafer (Eunice «Lovey» Howell), Tina Louise (Ginger Grant), Russell Johnson (El profesor Roy Hinkley) y Dawn Wells (Mary Ann Summers)

Director: Jack Arnold, Leslie Goodwins y Gary Nelson

Jack Arnold, Leslie Goodwins y Gary Nelson Productor: Sherwood Schwartz

Sherwood Schwartz Años de transmisión: 1964 a 1967

1964 a 1967 Cuantos capítulos: 3 temporadas de 98 episodios

3 temporadas de 98 episodios Cadena de TV: CBS

Filmada en blanco y negro, el color recién llegaría al año siguiente y por eso a la hora de las repeticiones el estudio debió pintar los fotogramas. ”La balada de La Isla de Gilligan” fue compuesta por Sherwood Schwartz y George Wyle, en la primera versión, no mencionan al Profesor y Mary Ann, pero después se les agregó porque fueron cobrando relevancia. El tema para el piloto lo compuso John Williams.

El piloto se rodó en la isla Kauai, en Hawaii, en noviembre de 1963, en los días previos al asesinato del presidente John F. Kennedy. El elenco se enteró de la noticia mientras grababa y las escenas en exteriores se suspendieron hasta que tuvieron la autorización de la Marina. La isla que muestran en el inicio y término de cada capítulo se encuentra realmente en la Marine Corps Base Hawaii, a una milla mar adentro de la isla de Oahu.

ALGUNAS CURIOSIDADES SOBRE «LA ISLA DE GILLIGAN»

El nombre de Gilligan, que nunca fue mencionado en la serie, era Willie. Así lo reveló Sherwood Schwartz, creador y productor del programa. Unos meses después de que el show comenzara a salir al aire, miembros de la guardia costera de los Estados Unidos pidieron reunirse con el autor Sherwood Schwartz para discutir las cartas que llegaban refiriéndose a la serie. Aparentemente, varios televidentes creían que el show era real y le pedían a la guardia costera que rescatara a los náufragos.

El rol de Mary Ann, el prototipo de una joven sencilla de Kansas, tuvo varias candidatas. Uno de los nombres en la lista era Raquel Welch, quien quería salir del rol de bomba fatal que había construido en las películas y mostrar versatilidad en pantalla; sin embargo, no logró convencer a los productores, y el papel quedó en manos de Dawn Wells, quien se había hecho famosa como Miss Nevada.

La pareja de millonarios fue interpretada por Jim Backus y Natalie Schafer, con frecuentes caídas, golpes y chapuzones en cámara, no era raro que los actores tuvieran dobles para esas escenas. Schafer, sin embargo, siempre quiso hacerlas ella, su secreto para estar en forma era nadar desnuda todas las mañanas en su mansión y, una vez por semana, consumir un cuarto kilo de kilo de helado como único alimento a lo largo del día.

También a Natalie Schafer, quien interpretaba a Eunice «Lovey» Wentworth Howell, no se le podía hacer acercamientos a su cara, ya que era 13 años mayor que Jim Backus, quien era su esposo en la serie. Los productores no supieron su edad verdadera hasta que terminó el programa.

LOS MONSTER

Personajes: Herman Munster (Fred Gwynne), Lily Munster (Yvonne De Carlo), Sam Drácula (el Abuelo), Al Lewis (Marilyn Munster ), Beverley Owen (Pat Priest) , Eddie Munster (Butch Patrick)

Director: Ezra Stone

Ezra Stone Productor: Joe Connelly, Bob Mosher

Joe Connelly, Bob Mosher Años de transmisión: 1964 y 1966

1964 y 1966 Cuantos capítulos: 70 capítulos y 2 temporadas

70 capítulos y 2 temporadas Cadena de TV: CBS

Era más exitosa que los Locos Addams, pero la cancelaron cuando pusieron a Batman para competir. El tema musical, fue compuesto por Jack Marshall y estuvo nominado a un Grammy por Mejor Composición Instrumental.

En 1964, cuando se lanzó el primer avance de la serie sobre la familia Munster, se hizo a todo color. Aunque después la cadena decidió rodarla en blanco y negro para ahorrar recursos, ya que cada episodio en color aumentaba el costo en 10 000 dólares por episodio.

LOS DATOS CURIOSOS DE LOS MONSTER

Fred Gwynne, el actor que interpretó a Herman, de 1,96 metros de altura, ya tenía experiencia con la comedia, sin embargo, sufrió por el personaje, usar el vestuario y el maquillaje de más de 22 kilos fue tormentoso para el actor, tanto así que tenía que tomar pastillas de sal para evitar la deshidratación. Además, al tener que usar calzado con plataformas de más de 10 centímetros de alto, Fred sufrió de severos dolores de espalda, además de que perdió mucho peso.

El coche Hot-Rod o “Munster Koach” que manejaba la familia Munster, fue diseñado por George Barris, quien también diseño el icónico Batimóvil de la serie de Batman de los años 60. Se usaron tres Ford modelo T para construir el lúgubre vehículo de aproximadamente 5 metros de largo.

La secuencia de entrada de la primera temporada, donde la mamá, Lily, les da su lunch a cada uno de los miembros de la familia, es una parodia de la secuencia de entrada de The Donna Reed Show de 1958. Fue una de las primeras series en aprovechar el merchandising al máximo, es decir, vendían posters, muñecos miniaturas e incluso ropa. No era algo que se usara normalmente en las series.

Los Munster, tenían un reloj cucú que contenía un cuervo. Gritaba “¡Nevermore!”, que es una referencia a un famoso poema de Edgar Allen Poe. La voz de ese cuervo es Mel Blanc.

La casa de los Munster ha aparecido en muchos programas de televisión y películas y todavía se encuentra en un lote de Universal Studios. Se usó hace solo unos años para un episodio de Desperate Housewives, Oprah Winfrey interpretó a una compradora potencial. Estaba interesada en la casa, pero decidió no quedarse allí porque encontraba el vecindario spooky.

BATMAN 66

Personajes: Adam West ( Batman/Bruce Wayne ), Burt Ward (Robin),Alan Napier (Alfred Pennyworth)

Director: Bob Kane

Bob Kane Productor: William Dozier

William Dozier Años de transmisión: 1966 y 1968

1966 y 1968 Cuantos capítulos: 3 temporadas, con un total de 120 episodios

3 temporadas, con un total de 120 episodios Cadena de TV: ABC

La serie obtuvo a lo largo de su transmisión dos Premios Emmy y fue la causante de la aparición del universo ficticio de adaptaciones animadas de DC Cómics, producidas por Bruce Timm.

Tuvo un éxito total para la época y el fenómeno se conoció como la ‘Batimanía’, y dejó un impacto en la cultura pop sin precedentes, además, tuvo influencia marcada en grupos de rock, tal es el caso de The Ventures y The Market. El tema musical fue compuesto por Neal Hefti.

CURIOSIDADES SOBRE LA SERIE DE «BATMAN»

El batimóvil de Batman era un Lincoln Futura del 55 (llegaron a utilizarse hasta cinco) customizado por George Barris, un diseñador especialista en transformar vehículos para películas y series.

Cuando Gatubela, interpretada por Julie Newmar fue sustituida por la cantante/actriz afroamericana Eartha Kitt, las escenas en las que había cierta tensión sexual fueron enfocadas en Batgirl, debido a los prejuicios raciales imperantes en aquella década.

Para lograr el famoso graznido de Penguin, Burgess Meredith, optó por fumar cigarro. Irritaron su voz, dándole un efecto inusual. Antes de conseguir el papel llevaba veinte años sin fumar.

A César Romero se le ocurrió su icónica risa de Joker casi por accidente. Mientras Romeo esperaba que los productores discutieran el papel, logró ver el arte conceptual del disfraz de Joker. Encontró los bocetos y las imágenes de los disfraces muy absurdos y espontáneamente hizo esa reconocible risa tonta, ruidosa y maníaca.

A Frank Gorshin no le gustó el traje verde que tuvo que usar para su papel como Riddler. Expresó tanto su desacuerdo que terminó convenciendo a los productores para que hicieran algunas modificaciones al diseño de vestuario original. Esto resultó en el famoso traje de color verde pasto con signos de interrogación impresos por todas partes, terminó incorporándose a los cómics de Batman.

HAWAI 5-0

Personajes: Jack Lord (Steve McGarrett), Richard Denning (Paul Jameson), James McArthur (Danny Williams)

Director: Michael O’Herlihy, Charles S. Dubin y Paul Stanley

Michael O’Herlihy, Charles S. Dubin y Paul Stanley Productor: CBS y Leonard Freeman

CBS y Leonard Freeman Años de transmisión: 1968 y 1980

1968 y 1980 Cuantos capítulos: 240 durante 12 temporadas

240 durante 12 temporadas Cadena de TV: CBS

El 5-0 hace referencia a que era el estado número 50 de Estados Unidos. El tema fue compuesto por Morton Stevens, quien también trabajó en La Isla de Gilligan, ganó dos Emmys por la música para Hawaii 5 0. The Ventures sacó un cover en el mismo 1968.

CURIOSIDADES DE HAWAI 5-0

El nombre del villano, Wo Fat, interpretado por Khigh Dhiegh, proviene de un conocido restaurante en el barrio chino de Honolulu, llamado «Wo Fat».

Jack Lord, que interpretaba a Steve McGarrett, tenía algo en común con su personaje: los militares. En la vida real, Lord sirvió en el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE. UU., Construyendo puentes en lugares como Irak. Jack Lord era un admirador de la poesía. Durante las pausas para comer, Lord recitaba poesía famosa al elenco y al equipo; era fan de E.E. Cummings.

Danny (James MacArthur) era el único miembro de Five-0 que fumaba, era de los pocos personajes en fumar a cuadro. Kam Fong, quien interpretó a Chin Ho en el programa original, fue miembro del Departamento de Policía de Honolulu durante casi dos décadas, justo antes de su tiempo en el programa.

MISIÓN IMPOSIBLE

Personajes: Dan Briggs (Steven Hill), James Phelps (Peter Graves), Rollin Hand (Martin Landau), Cinammon Carter ( Barbara Bain).

Director: Bruce Kessler

Bruce Kessler Productor: Bruce Geller

Bruce Geller Años de transmisión: 1966 y 1973

1966 y 1973 Cuantos capítulos: 7 temporadas con 171 episodios

7 temporadas con 171 episodios Cadena de TV: CBS

La segunda versión corrió de 1988 a 1990, con 2 temporadas y 35 episodios. El tema musical de la serie, fue compuesto por el argentino Lalo Schifrin quien también hizo la música de Harry el Sucio, Operación Dragon, Planeta de los Simios, Starsky and Hutch. El código Morse de M.I, o sea las iniciales de Misión Imposible son dos rayas y dos puntos. Y en eso se basó para componer el tema.

CURIOSIDADES SOBRE MISIÓN IMPOSIBLE

En la década de los 60s, en plena Guerra Fría entre Estados Unidos y la Ex-Unión Soviética, las películas de James Bond, influenciaron muchas series de televisión, donde los espías formaban parte importante de las tramas de dichas series.

Misión imposible se ambienta en esta época; donde en Estados Unidos existe una agencia de espionaje independiente de la C.I.A llamada IMF (Impossible Mission Force) la cuál se encargaba de misiones extremadamente peligrosas y consideradas imposibles (de ahí el nombre de la serie).

Una de las cláusulas de IMF decía que si algún agente era capturado o muerto en una misión, el gobierno de Estados Unidos desconocería su existencia. Esta frase era la última que se escuchaba en la grabación que le llegaba a Jim antes que éste se autodestruyera. Tom Cruise ha hecho 6 películas de Misión Imposible.

LA FAMILIA INGALLS O LOS PIONEROS

Personajes: Michael Landon (Director y Charles Ingalls), Karen Grassle (Carolin Ingalls), Melissa Gilbert (Laura Ingalls), Melissa Sue Anderson (Mary Ingalls), Lindsay y Sidney Greenbush (Carrie Ingals),

Director: Michael Landon

Michael Landon Productor: Michael Landon

Michael Landon Años de transmisión: 1974 a 1983

1974 a 1983 Cuantos capítulos: 204 episodios en 9 temporadas con más 4 especiales y la película piloto

204 episodios en 9 temporadas con más 4 especiales y la película piloto Cadena de TV: NBC

Basada en la saga de libros homónima de Laura Ingalls Wilder, Little House. “La pequeña casa en la pradera” fue la respuesta del canal NBC a “The Waltons”, serie de CBS, estación rival, que contaba también la historia de una familia. Pero situada en el estado de Virginia, Estados Unidos.

Se desarrolla en los 1870s, 1880s, y 1890s. El tema musical no fue una creación original, sino que se insipiró en el de la serie Bonanza. Fue escrito por David Rose, y lo llevó a ganar dos premios Emmy

CURIOSIDADES SOBRE «LOS INGALLS»

Originalmente, Alison Arngrim (que interpretó a la malcriada Nellie Oleson) audicionó primero para representar a dos de las hermanas Ingalls: Mary y Laura. Sin embargo, a los productores no les gustó su prueba y le pidieron que se probara para otro rol: Nellie, el cual se ganó sin problemas

Michael Landon tenía una capacidad única para lograr que los niños lloraran en una escena. Melissa Gilbert, quien interpretó a Laura en la serie, reveló que el actor la miraba directamente a la cara con sus ojos llorosos, logrando emocionarla.

Fue la única serie de ficción que se mantuvo en producción durante la huelga de actores ocurrida en 1980 y el paro de escritores que se registró al año siguiente. Aunque la religión está constantemente presente en la historia, Michael Landon nunca practicó una en su adultez.

Melissa Sue Anderson (“Mary”) es la única actriz de la serie que logró ser nominada a los Emmy por su emotiva interpretación en el capítulo «I’ll Be Waving as You Drive Away», parte de la cuarta temporada.

STARSKY & HUTCH

Personajes: David Starsky (Paul Michael Glaser) y Kenneth Hutchinson (David Soul).

Director: Jack Starrett (bajo el nombre de Claude Ennis Starrett Jr.)

Jack Starrett (bajo el nombre de Claude Ennis Starrett Jr.) Productor: William Blinn

William Blinn Años de transmisión: 1975 y 1979

1975 y 1979 Cuantos capítulos: 92 capítulos regulares de 48 minutos y un episodio piloto de 90 minutos de duración

92 capítulos regulares de 48 minutos y un episodio piloto de 90 minutos de duración Cadena de TV: ABC

La serie seguía las historias de David Starsky y Kenneth Hutchinson, dos policías californianos, que arriba de un icónico Ford Gran Torino rojo, pintado a ambos lados de su carrocería con una gran franja blanca, combatían el crimen con un particular estilo estilo.

Starsky & Hutch fue nominada a un Globo de Oro como Mejor serie de Drama en 1978 y obtuvo dos People’s Choice Awards por Mejor Nuevo Programa de TV (1976) y Mejor Programa de Drama para TV (1977). El primer tema musical, de la temporada 1, es de Lalo Schifrin.

CURIOSIDADES SOBRE LA SERIE

El tema musical más conocido es a partir de la temporada 2, compuesto por Tom Scott, integrante de la banda de los Blues Brothers, y también compositor de Dragnet y Lassie.

David Soul, no supo manejar la fama y se refugio en el alcohol, convirtiéndose en un hombre agresivo que golpeó a su tercer esposa. Tras gastar su fortuna en la bebida y en rodar documentales poco rentables, el banco se quedó con su mansión en Bel Air (Los Ángeles) y vendió el porcentaje que tenía de los derechos de la serie por unos 90.000 euros.

Paul Michael Glaser, se lanzó como director y en 2004 apareció otra vez como actor en la adaptación cinematográfica de Starsky y Hutch haciendo un cameo de su personaje.

PATRULLA MOTORIZADA (CHiPS)

Personajes: Larry Wilcox (“Jon” Baker) y Erik Estrada (Francis “Ponch” Poncharello)

Director: Dax Shepard

Dax Shepard Productor: MGM Television, Rosner Television

MGM Television, Rosner Television Años de transmisión: 1977 a 1983

1977 a 1983 Cuantos capítulos: 6 temporadas, 139 episodios y una película para TV de 1998 llamada Chips 99

6 temporadas, 139 episodios y una película para TV de 1998 llamada Chips 99 Cadena de TV: NBC

En 1982, Larry Wilcox abandona la serie porque no se llevaba bien con Estrada y sentía que los productores lo favorecían. Entró Tom Reilly quien dio vida en las dos últimas temporadas a Bobby “Hot Dog” Nelson, a ellos se les une el cadete Bruce Nelson (interpretado por Bruce Penhall), hermano de Bobby.

El nombre Chips es por California Highway Patrol, pero no podían usar tal cual las siglas por ser marca registrada. La canción del programa fue una gran sensación en Japón dos años después, ya que se lanzó con una banda sonora completa.

CURIOSIDADES SOBRE CHiPS

Erik Estrada (puertorriqueño), en 1993, en México, protagonizó una novela para Televisa. Se llamaba Dos mujeres, un camino. Y lo acompañaban Laura León y Bibi Gaytán. En 2011, Larry Wilcox, fue condenado a tres años de libertad condicional y 500 horas de servicio comunitario por haber cometido un delito relacionado con un “fraude de acciones”.

Aunque tenían fundas, Ponch y Jon nunca fueron vistos sacando un arma en la serie. El oficial de patrulla Barry Baricza, por otro lado, empuñó un arma varias veces. Él fue el único en hacerlo. Fue un programa relativamente familiar en lo que respecta a la violencia.

En 1981, al comienzo de la quinta temporada, Estrada pidió más dinero a su sindicato, y como se le negó se salió del programa. Los productores reemplazaron a “Ponch” con el personaje de Steve McLeish, interpretado por el antiguo medallista de oro olímpico Bruce Jenner (padrastro de las Kardashian).

LOS DUQUES DE HAZZARD

Personajes: Bo Duke (John Schneider), Luke Duke (Tom Wopat), Catherine Bach (Catherine Bach), Jesse Duke (Denver Pyle).

Director: Gy Waldron

Gy Waldron Productor: Gy Waldron

Gy Waldron Años de transmisión: 1979 a 1985

1979 a 1985 Cuantos capítulos: 7 temporadas y 147 episodios

7 temporadas y 147 episodios Cadena de TV: CBS

Contaba la historia de dos primos, Bo y Luke Duke, que luchaban contra la injusticia en el condado de Hazzard. A toda velocidad, con gran destreza para manejar, se movían en el General Lee, un coche anaranjado y con el 01 pintado en las puertas.

El tema de los Dukes of Hazzard o “Good Ol’; Boys”, es del músico country Waylon Jennings. El también era el narrador. En español, el narrador es Francisco Colmenero.

CURIOSIDADES SOBRE LA SERIE

Durante todo el tiempo que duró la serie al aire, el cuerpo de producción utilizó cerca de 300 modelos para darle vida al General Lee (El coche).

En total se han realizado 3 películas sobre esta serie, unas con el elenco original Reunion y Hazzard en Hollywood, mientras otras con un elenco diferente: The Dukes of Hazzard en el 2005 protagonizada por Johnny Knoxville, Seann William Scott, Jessica Simpson, Burt Reynolds, Willie Nelson y por último The Dukes of Hazzard: The Beginning.

KITT: EL AUTO INCREÍBLE

Personajes: Michael Knight (David Hasselhof), Devon Miles (Edward Mulhare), Bonnie Barstow (Patricia McPherson), April Curtis (Rebecca Holden), Reginald Cornelius (Peter Parros).

Productor: Glen A. Larson

Glen A. Larson Años de transmisión: 1982 a 1986

1982 a 1986 Cuantos capítulos: 4 temporadas y 90 episodios

4 temporadas y 90 episodios Cadena de TV: NBC

KITT significa Knight Industries Two Thousand. William Daniels era la voz de KITT pero no quería créditos porque salía al mismo tiempo en St Elsewhere (drama médico), también fue el maestro de Cory en Boy Meets World.

El coche era un Pontiac Firebird Trans Am de 1982. El tema fue compuesto por Stu Phillips y Glen A. Larson. Larson declaró que se inspiró en una parte de la música del ballet Silvia.

Fuente: Hector Padilla «Pada», Creativo y locutor de radio con más de 20 años de experiencia en WFM, actualmente es copy de W Radio y W Deportes.