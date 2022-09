La grasa acumulada en diferentes zonas del cuerpo puede ser síntoma de alguna emoción o conflicto no resuelto.

Aunque parece extraño, la grasa acumulada en diferentes zonas del cuerpo tiene un significado y mi querida Ángeles Wolder nos explicará los tipos de conflictos según la localización de la grasa en nuestro cuerpo.

IMPACTO EMOCIONAL VS IMPACTO BIOLÓGICO

El cuerpo humano es una máquina perfecta que a través de los síntomas o de la forma del cuerpo nos cuenta la historia que hemos construido con el paso del tiempo. Las emociones no están separadas de la biología, son completamente inseparables y lo que pasa en el plano emocional tendrá sus repercusiones en el plano biológico, es decir en el cuerpo.

Hoy descubriremos cuáles son los mensajes que nos manda la grasa de nuestro cuerpo según la zona en donde se localiza.

¿CUÁLES SON LOS MENSAJES OCULTOS SEGÚN LA LOCALIZACIÓN DE LA GRASA EN EL CUERPO?

En el caso del sobrepeso ocurre exactamente lo mismo que a cualquier otra parte del cuerpo:

Ante un evento traumático la biología se pondrá en marcha para protegernos de la tensión que experimentamos. Son instantes de fuerte carga emocional con un tono específico como desvalorización, impotencia, separación, agresión, contrariedad, contacto obligado o abandono.

Cuando no podemos controlar las situaciones que vivimos ¿qué sucede? Comemos para huir de frustraciones, para consolarnos, para no hacer frente a los miedos, para castigarnos o premiarnos, para tapar ausencias, para anestesiar emociones, etc.

QUÉ ES LA GRASA LOCALIZADA PARA LA DESCODIFICACIÓN BIOLÓGICA

La Descodificación Biológica nos enseña a descifrar los mensajes ocultos según la localización de la grasa en el cuerpo.

La grasa para la Descodificación Biológica es una forma de protección ante un ataque, una agresión o un dolor profundo por separación y, según el lugar en el que esté localizada la grasa en el cuerpo hablará de un tipo de conflicto u otro. Solucionar el exceso de grasa no es sólo una cuestión de dietas, sino de emociones no liberadas.

¿CUÁLES SON LOS MENSAJES OCULTOS DE LA GRASA EN NUESTRO CUERPO?

CUANDO NO HAY GRASA:

La persona es extremadamente delgada y casi siempre está relacionado con la necesidad de escapar (por maltrato, abuso, menosprecio, falta de reconocimiento…), por rechazo y también por la necesidad real de no ser visto como es el caso de la guerra, de un secuestro, una persecución o el miedo a ser atacado.

El alimento se relaciona con la madre, a través de ella lo hemos recibido desde el nacimiento y cuando no tomamos alimentos estamos tratando de alejarnos de la madre.

Suelen estar en guardia, desconfiar, son rígidos, piensan que son usados por otro, temen que se aprovechen de ellos, frenan los impulsos de ir hacia la gente a la que temen, pero añoran al mismo tiempo. La delgadez por falta de ingesta se produce ante el conflicto de ira, rabia y cualquier contrariedad de la vida que se perciba como indigesta, se cierra la boca del estómago y no hay ganas de comer

GRASA EN EL CUERPO ENTERO:

Puede ser fofa (blanda) o dura. Cuando es grasa dura es como si se hubiera hecho un traje protector a medida, evita que entre el daño y favorece la sensación de “soy fuerte para defenderme”.

En el caso de un cuerpo blando se ven personas sumisas, que no pueden salir del dolor o de las situaciones que sienten o personas que lo producen, viven en la indefensión aprendida e internamente sienten rencor y hostilidad, pero están imposibilitados de manifestarla.

Otra posibilidad es la de guardar energía para cuando falte: Es una memoria de falta o carencia de alimento ya sea porque se ha vivido en la pobreza, no ha habido disponibilidad para la alimentación sana en la familia o porque en algún momentos se tuvo.

GRASA EN LOS BRAZOS

El conflicto puede estar relacionado con la “necesidad de ser fuerte para luchar”. La persona siente que no puede hacer lo suficiente y se ayuda de la grasa en los brazos para protegerse o dejar de “sentirse débil o insuficiente”.

GRASA EN EL CUELLO

El conflicto puede estar relacionado con “querer proteger la palabra”, “protegerse del otro” o “miedo profundo a ser juzgado por lo que se dice”. Aumenta el grosor del cuello para reforzar la separación del otro, para poder hablar con una almohadilla que atenúa lo dicho y no ser criticado.

Es curioso como los deportistas americanos tienen un cuello enorme y podría tener que ver la noción de miedo a la crítica o a ser juzgados ya que tienen la necesidad de perfección

GRASA EN EL PECHO

Cuando las mujeres tienen el tórax muy ancho o un busto muy pronunciado o que de repente les crece el pecho, pero el resto del cuerpo no nos da pistas de algún tipo de conflicto de protección, pero específicamente del cuidado del otro.

Es el caso de las mujeres que llamamos “mamá gallina”, está siempre empollando, cuidando a todos, preocupada por las necesidades de los hijos, la pareja, los padres, los hermanos o un “otro” que solo la persona sabe quién es.

Cuando observamos desde la Descodificación Biológica encontramos que muchas veces son mujeres que en la infancia han tenido que cuidar a hermanos pequeños, o que han asumido el rol de padre/madre con sus padres, proceso llamado “parentización” las que continúan cargándose a las espaldas actividades que ya no les toca o ejerciendo un rol inadecuado.

En el caso de hombres con pecho tipo tonel (va junto a un diafragma bloqueado) son personas que se lo cargan todo sin permitirse ni respirar, es el masoquista de la bioenergética

GRASA EN EL ABDOMEN

En el caso de las mujeres, se relaciona con el “conflicto de maternidad” que implica una lucha entre querer tener hijos y no poder tenerlos o sentir que no se quiere, pero inconscientemente a la mujer le hubiera gustado al menos un hijo.

En los hombres, los famosos “michelines” son una muestra de disfrutar en la vida cuando se da premios a través de la comida o la bebida, no se cuidan a sí mismos porque no aprendieron a hacerlo, en cuanto al carácter una de las características es la de sentirse descuidados, abandonados, en dependencia de otros, son insaciables, presentan actitudes infantiles, suelen ser los divertidos del grupo en su ansía de ser amados, pero con el temor continua de ser abandonados

GRASA EN LAS LUMBARES

Se trata de poner grasa en la parte baja de la espalda para proteger la base, el apoyo, el sostén de la columna. El conflicto puede ser sentirse inestable en la vida, necesidad de estabilidad, de un norte claro y de un plan establecido para ir sobre seguro.

GRASA EN MUSLOS, GLÚTEOS Y ABDUCTORES

Necesidad de mostrar la fecundidad, las formas redondeadas son signo de abundancia en algunas culturas o de salud en otras. La grasa que se acumula en la zona glútea y bajo abdomen sirve para la lactancia a nivel biológico y simbólicamente también.

GRASA EN PUBIS Y ADUCTORES (PARTE INTERNA DE LOS MUSLOS)

El conflicto está relacionado a memorias de abuso, que pueden ubicarse tanto en la historia de vida de la persona como transgeneracional, el sentido es aumentar la protección en la zona para evitar el contacto con el otro.

GRASA EN ESPALDA

Sensación de una vida difícil, de haberse puesto una mochila muy pesada en la espalda, de carga de dolores propios o ajenos

PIERNAS FUERTES O “COLUMNAS”

Las tendremos cuando es necesario afianzarse para andar por la vida, caminar seguro/a, ir en la dirección correcta sintiendo la fuerza de poder hacerlo. Es la experiencia de muchos inmigrantes que van hacia otro lugar desconocido la mayor parte de las veces y tienen que “plantar raíces” para poder salir adelante.

CONFLICTO DE IMAGEN CORPORAL

Si te miras al espejo y no te gustas, puedes tener un conflicto de imagen: La imagen corporal es lamanera en que uno percibe, imagina, siente y actúa respecto a su propio cuerpo.

Este conflicto lleva a un aumento de peso y a un desequilibrio hormonal ya que cada vez que la persona se ve fea o se da asco aumenta la necesidad de comer algo con azúcar y así de a poquito se va engordando más y más

¿QUÉ HACER PARA TENER UN CUERPO SANO?

Revisar los hábitos alimenticios y practicar ejercicio físico regularmente

regularmente Identificar las emociones no expresadas para soltar las vivencias e historias que nos llevan a vivir en estrés a diario

e historias que nos llevan a vivir en estrés a diario Aprender a conectar con el cuerpo y escuchar los mensajes que nos da a través de los cambios corporales

Fuente: Angeles Wolder Helling, Fisioterapeuta, Antropóloga y Psicóloga.