¿Cómo ser una mujer valiente? Hillary y Chelsea Clinton en exclusiva

Hoy se estrena Gutsy en Apple TV plus, la nueva serie de Hillary y Chelsea Clinton.

Platiqué con ellas en exclusiva sobre el increíble viaje que emprendieron, entrevistando mujeres de todos los ámbitos, profesiones y oficios. Desde bomberas, activistas, líderes de opinión pero también figuras del entretenimiento. Mujeres Gutsy.

ESTRENO DE SERIE: GUTSY EN APPLE TV+

Hillary Clinton fue primera dama de 1993 a 2001, además de servir a su país como senadora por 8 años (2000). Fue Secretaria de Estado durante la presidencia de Barack Obama y dos veces candidata a la presidencia de Estados Unidos por el partido demócrata. Ahora es la productora ejecutiva de la serie “Gutsy” junto a su hija Chelsea.

Chelsea Clinton es la hija del Ex presidente Bill Clinton y la excandidata a la Presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton. Fue Vicepresidenta de “Bill Foundation” y junto a su madre es productora ejecutiva de la serie “Gutsy”

¿CUÁL ES LA DEFINICIÓN DE SER UNA MUJER «GUTSY»?

Hillary Clinton: Gutsy para nosotras son las cualidades de resiliencia y determinación y persistencia frente a contratiempos y decepciones, ser derribada y levantarte de nuevo. Pero es más que eso Martha, porque también es ser valiente no solo para ti misma, si no para los demás, esa es la definición real de la palabra. Es genial si eres valiente en tus retos personales, pero nosotras queríamos resaltar a las mujeres que usan esa valentía para ayudar a los demás. Y esto es lo que ha sido la gran alegría de la docuserie.

¿CÓMO FUE EL CAMINO QUE TOMARON PARA COMPARTIR EL CONOCIMIENTO?

Hillary Clinton: Tenemos en la serie mujeres que se cansaron de la violencia de armas en Estados Unidos y formaron una organización para tratar de oponerse a ella. Tenemos a una mujer que quería ser una sindicalista y lo logró teniendo 11 hijos. O sea, abarcamos muchos de los tipos y las formas de cómo las mujeres comparten y cómo nos apoyamos entre nosotras.

¿LES COSTÓ TRABAJO ADAPTARSE UNA A LA OTRA CON LA DIFERENCIA DE HORARIOS?

Chelsea Clinton: Fue increíble y gracias por tocar el punto de lo transgeneracional porque fue importante para nosotras incluir a mujeres que son más jóvenes que yo, mujeres que son más grandes que mi mamá, o sea tantas vidas y experiencias tan diferentes como fueran posibles. También enseñar las conversaciones que tenemos, porque pensamos que es importante continuar escuchando y aprendiendo de las mujeres valientes en nuestras vidas. Esperamos que esta serie les pueda ayudar con su chispa y comience conversaciones entre familias y a través de generaciones, y que por ser así de sinceras en la pantalla se logre una de nuestras ambiciones para el show.

¿CUÁLES HAN SIDO LOS RETOS MÁS FUERTES QUE HAN AFRONTADO?

Hillary Clinton: En mi vida personal quedarme en mi matrimonio, no fue fácil pero fue la decisión correcta. Estoy muy agradecida, no me arrepiento. En la esfera pública, postularme para ser candidata a la presidencia de Estados Unidos, que fue muy difícil y una experiencia increíble, estoy muy agradecida por eso también.

Chelsea Clinton: Para mí Martha, lo más valiente que he hecho fue dirigir mi vida. Yo estuve en la portada del periódico el día después de haber nacido, porque siempre he sido una figura pública gracias a las decisiones públicas y políticas de mis padres. Entonces toda mi vida la gente me ha dicho lo que piensa de mí, lo que debería de hacer o lo que no debería hacer, cómo debería verme, dónde pasar mi tiempo, con quién pasar tiempo. La mayoría del tiempo, afortunadamente, he encontrado la valentía para hacer tiempo para tomar las decisiones que sé que son correctas, reales y buenas para mí. Inicialmente como una persona privada pero ahora en mi vida pública y profesional al mismo tiempo que en mi esfera privada.

Puedes ver la serie a partir del 9 de septiembre a través de Apple TV+