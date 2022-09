La Reina Isabel II, 70 años de historia

La Reina Isabel II, la monarca con más años al servicio de su país, murió ayer por la tarde en Balmoral a los 96 años de edad.

Recordaremos su vida, su historia y el legado que ha heredado al Reino Unido después de 70 años de reinado.

SORE SU REINADO

Se convirtió en reina el 6 de febrero de 1952 a los 25 años, fue coronada el 2 de junio de 1953. Muere el 8 de Septiembre de 2022 a los 96 años. 70 años con 214 días al servicio de su país.

Es el reinado récord de Isabel II: el más extenso en los más de 1.000 años de la monarquía británica, la tatarabuela de Isabel, Victoria, reinó sobre el Imperio Británico durante casi 64 años.

LOS TÍTULOS NOBILIARIOS DE SU MAJESTAD LA REINA

‘Elizabeth the Second, by the Grace of God, of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and of Her other Realms and Territories Queen, Head of the Commonwealth, Defender of the Faith’, with the style of ‘Majesty’.

La monarca del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte tuvo otros títulos nobiliarios:

En América, Isabel II fue reina de nueve territorios: Canadá, Antigua y Barbuda, Bahamas, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Belice, Grenada y Saint Kitts y Nevis, casi todos ellos estados insulares caribeños.

¿QUÉ ES LA COMMONWEALTH?

Agrupa a 54 países independientes y semi independientes que mantienen lazos históricos con Reino Unido, y cuya pertenencia a la misma en la actualidad es voluntaria y no implica sumisión a la monarquía británica.

África: Botsuana, Camerún, Gambia, Ghana, Kenia, Reino de Eswatini, Lesoto, Malawi, Mauricio, Mozambique, Namibia, Nigeria, Ruanda, Seychelles, Sierra Leona, Sudáfrica, Uganda, República Unida de Tanzania, Zambia.

LAS SIETE DÉCADAS COMO CABEZA DEL REINO

Las siete décadas del reinado de Isabel II estuvieron marcadas por 2 factores clave:

Su fuerte sentido del deber

Su determinación por dedicar su vida al trono y a su pueblo.

Su éxito en el mantenimiento de la monarquía en tiempos tan turbulentos fue aún más notable porque en el momento de su nacimiento el trono no era su destino.

Elizabeth Alexandra Mary Windsor nació el 21 de abril de 1926, pero como hija mayor de Alberto, el duque de York, y Elizabeth Bowes-Lyon, no estaba en línea directa para convertirse en reina. Su padre era el segundo hijo del rey Jorge V. El heredero era el primogénito Eduardo VIII.

LA HEREDERA INESPERADA

Jorge V muere en 1936, Eduardo VIII, su primer hijo, llegó al trono ese mismo año. Eduardo VIII decide casarse con la estadounidense Wallis Simpson, quien era divorciada, condición inaceptable para la monarquía por motivos políticos y religiosos, lo que provocó una seria crisis en palacio.

A finales de 1936, Eduardo VIII abdica a favor del padre de Isabel, quien se convirtió en Jorge VI. Isabel entró en la línea de sucesión cuando la abdicación de su tío, Eduardo VIII, puso la corona en la cabeza de su padre, Jorge VI.

MATRIMONIO CON FELIPE DE EDIMBURGO

Isabel y Felipe se casaron el 20 de noviembre de 1947 en la Abadía de Westminster. Isabel tenía 21 años. Su primer hijo, el príncipe Carlos, nació en 1948, y dos años después llegó la princesa Ana, Andrés y Eduardo nacieron en 1960 y 1964, respectivamente.

LA MUERTE DE SU PADRE

El Rey Jorge VI muere en 1952 a causa de Cáncer de Pulmón (Fumador crónico). La pareja estaba en Kenia cuando llegó la noticia de la muerte del rey e Isabel regresó inmediatamente a Londres, ya como la nueva reina.

En enero de 1952, Isabel, con 25 años, y Felipe ocuparon el lugar del rey y la reina en una gira por África. Su coronación en junio de 1953 fue televisada y millones de personas la vieron. La reina tenía en ese momento 27 años.

LA MODERNIZACIÓN DE LA MONARQUÍA

Como monarca constitucional, siempre se tomó con seriedad su derecho a consultar, aconsejar y advertir, pero nunca trató de sobrepasarse. Sabía que era jefa de Estado, pero no de gobierno.

Winston Churchill, quien abarcó los reinados de la reina Victoria, Eduardo VII, Jorge V, Eduardo VIII y Jorge VI estaba impresionado con isabel II por su conocimiento e ingenio. A partir de los años 60, la reina comenzó a hacer cambios para adaptarse a los nuevos tiempos en que la sociedad británica y su actitud hacia la monarquía habían cambiado.El término “monarquía” fue reemplazado por el de la familia real.

A finales de esa década, Buckingham decidió que era necesario mostrar la vida del palacio de una manera menos formal y más cercana. El resultado fue un documental de la BBC en que la familia aparecía realizando actividades normales que nunca antes se habían exhibido en público: un picnic, la decoración del árbol de Navidad, padres e hijos dando un paseo.

EL NUEVO REY, CARLOS III

Carlos, de 73 años, se convierte automáticamente en rey tras la muerte de su madre, la reina Isabel II, de esta manera, su esposa Camila se convierte en reina consorte. Nació el 14 de noviembre de 1948, en el Palacio de Buckingham, en Londres, Carlos Felipe Arturo Jorge Windsor es el primero de los cuatro hijos de la reina Isabel II y Felipe, el príncipe consorte.

En 1958, a los 9 años, fue nombrado príncipe de Gales. En 1970, se convirtió en el primer miembro de la familia real británica con un título profesional, de la Universidad de Cambridge, donde estudió Arqueología y Antropología.

La esposa del Rey Carlos III, Camila la Duquesa de Cornualles, no utilizó el título de princesa de Gales, por respeto a La Princesa Diana, sin embargo, hace unos meses la Reina Isabel II dijo que ella esperaba que a su muerte, Camila fuera nombrada reina consorte y ese será su nuevo tratamiento

Los títulos del Rey Carlos III:

Carlos III es ya el rey del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (título que data de 1921), y rey de 14 países de la Commonwealth (desde Canadá, con 38 millones de habitantes, hasta Tuvalu, con 11.000).

Cabeza de la Commonwealth y Defensor de la Fe (un título otorgado por el papa León X a Enrique VIII en 1521)

El rey es también duque de Lancaster.

LA NUEVA LINEA DE SUCESIÓN DE LA FAMILIA REAL

Según las leyes británicas establecidas a fines del siglo XVII y principios del XVIII, la sucesión al trono puede ser regulada por el Parlamento, que puede destituir a los monarcas por «mal gobierno», según datos del sitio web de la familia real.

Para ser rey o reina, el soberano debe estar en comunión con la Iglesia de Inglaterra y debe prometer defender la sucesión protestante.

El príncipe heredero, William , obtiene automáticamente el título de duque de Cornualles y duque de Cambridge, duque de Rothesay, príncipe de Gales y duque de Chester y queda en primer lugar en la línea de sucesión.

El príncipe George de Cornualles y Cambridge, hijo de William y Kate Middleton, segundo en la línea de sucesión, después de su padre William.

La princesa Carlota de Cornwall y Cambridge, hija de William y Kate Middleton, tercera en la línea de sucesión al trono.

El príncipe Louis de Cornwall y Cambridge, hijo de William y Kate Middleton, cuarto en la línea de sucesión al trono.

El príncipe Harry, duque de Sussex, quinto en la línea de sucesión al trono.

Archie Harrison Mountbatten-Windsor, primer hijo de los duques de Sussex, Harry y Megan Marckle, sexto en la línea de sucesión del trono.

Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, segunda hija de los duques de Sussex, Harry y Megan Marckle, séptima en la línea de sucesión al trono.

El príncipe Andrés, duque de York, octavo en la línea de sucesión al trono, es el tercer hijo de la reina y el duque de Edimburgo, octava en la línea de sucesión.

La princesa Beatriz, es la hija mayor del príncipe Andrés y Sarah, duquesa de York, novena en la línea de sucesión.

Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi, hija de la Princesa Beatriz, décima en la línea de sucesión.

La Operación “London Bridge” es el nombre en clave del operativo que se llevará a cabo luego de la muerte de Isabel II

Pasos del protocolo a seguir tras la muerte de la Reina

Son diez días de protocolo hasta el funeral de Estado, se celebrará un servicio conmemorativo en la Catedral de San Pablo de Londres.

Durante los próximos diez días y hasta el funeral de la Reina, todos los asuntos del Gobierno estarán en reposo, el protocolo «London Bridge» continúa. Los días están numerados.

El nuevo Rey: El Príncipe Carlos es proclamado oficialmente como nuevo Rey. La entronización de Carlos también tiene un nombre clave: «Spring Tide” o «Marea de primavera».

El féretro de la Reina Isabel será llevado al Palacio de Buckingham. Aquí es recibido por el Primer Ministro y los miembros del Gabinete. Al morir en su finca escocesa de Balmoral, sus restos mortales serán trasladados a Londres en un tren real con el nombre clave «Unicornio». De no ser posible esto, será transportada por vía aérea y a ésto se le llama Operación Overstudy.

En Londres se ensaya la Operación «Lion» o «León», la procesión del féretro real desde el Palacio de Buckingham hasta el Palacio de Westminster, la sede del Gobierno.

Al día siguiente, tras la llegada del féretro al Palacio de Westminster, se celebra un servicio religioso. La Reina estará velada aquí durante tres días. También hay un código para esto: Operación «Feather» o «Pluma».

El funeral de Estado: Tendrá lugar en la Abadía de Westminster. A mediodía se guardarán dos minutos de silencio en todo el país. El día del funeral será un día festivo nacional y, en caso de ser día laboral, los empresarios pueden dar a sus empleados el día libre.

Al acto de Estado le seguirá otra procesión hasta la Capilla de San Jorge en el Castillo de Windsor, donde un servicio religioso dará el último adiós a la Reina. A continuación, la reina Isabel será velada en la capilla conmemorativa del rey Jorge VI en el castillo de Windsor al lado de su marido, el príncipe Felipe, que murió en abril de 2021 y que ahora será trasladado de la cripta real a la tumba familiar.

LA NUEVA PRIMER MINISTRA

Liz Truss ya ocupa de manera oficial el cargo de Primera Ministra del Reino Unido, después de que Boris Johnson presentara su dimisión.

Líder del Partido Conservador desde septiembre de 2022 y miembro del parlamento por South West Norfolk desde 2010. Se convierte en la tercera mujer que va a gobernar el Reino, después de Margaret Thatcher y Theresa May.

Impacto de la muerte de la Reina Isabel II en la política del Reino Unido

Fue una jefa de Estado que no eligió ser parte del aparato gubernamental y que tuvo la necesidad de encarnar los valores de una nación. A pesar de ser quien era, no podía externar opiniones políticas personales y no podía tener un papel activo en el diseño de políticas públicas y la administración del presupuesto.

Tuvo que cargar con la unión nacional y lo hizo con suprema dignidad, de ahí radica su valor. Acompañó al Reino Unido desde la reconstrucción después de la segunda guerra mundial hasta la gran crisis que suponía la salida de la Unión Europea y su aislamiento político, así como los escándalos suscitados por la salida de Boris Johnson.

En Reino Unido, el sentimiento monárquico no es especialmente popular ya que las reivindicaciones republicanas se han venido escuchando cada vez más en los últimos meses y años, pero a pesar de ello el pueblo siempre la respetó.

Carlos su hijo, entra al reinado con edad avanzada, un desgaste muy fuerte en su vida pública por su vida sentimental, con opiniones controversiales, artísticas, arquitectónicas y políticas, de entrada no será un soberano amado, de hecho, la aprobación de la Reina era de 85% y la de él de 41%.

El sistema parlamentario del Reino Unido está sostenido en la monarquía que brinda estabilidad y continuidad, ahora se deberá replantear el modelo parlamentario monárquico británico, y quizá en algunos años veamos transformaciones importantes en el modelo del estado británico tras la muerte de Isabel II

Fuentes: Leonardo Kourchenko, Periodista, columnista y conductor de radio