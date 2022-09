Fernando Anzures viene a invitarnos al evento EXMA 2022, FEARLESS MINDS, los días 21 y 22 de Septiembre en la Arena Ciudad de México.

Fernando Anzures, nos invita al evento de marketing EXMA 2022 Fearless Minds, el más grande de Latinoamérica, el próximo 21 y 22 de septiembre, donde por primera vez se presenta en México, Tony Robbins, estratega de negocios y autor de libros de desarrollo y finanzas personales y que ha sido mentor de figuras como la princesa Diana, Oprah Winfrey, entre otros…

EXMA es la plataforma más grande de contenido y capacitación de alto nivel en latinoamérica, con más de 15 eventos anuales, speakers de impacto mundial y tiene presencia en 9 países.

TONY ROBBINS SERÁ EL HEADLINER DE EXMA 2022

Hablará sobre la resiliencia y la importancia de combatir los miedos para convertirlos en acciones concretas. Tony Robbins, el líder de las mentes sin miedo, ha sido coach de grandes personajes como Barack Obama y Michael Jordan, la princesa Diana, Oprah Winfrey, Andre Agassi, entre otros.

Tony Robbins, es autor de siete bestsellers, incluido el bestseller financiero #1 del NY times MONEY: Master the Game y UNSHAKEABLE: Your Financial Freedom y durante 3 años consecutivos ha sido parte del top 50 de las 100 personas más poderosas en finanzas de la revista Worth.

Durante más de 4 décadas, Tony Robbins, ha empoderado a más de 50 millones de personas alrededor del mundo a través de sus programas de audio, videos educativos y seminarios en vivo.

CONSEJOS DE EXMA 2022 PARA VENCER TUS MIEDOS

Si no lo ves no lo crees: Aquello que no puedes imaginar no existe, para que exista primero tienes que verlo en tu mente. Una vez que tu mente lo puede ver, el camino para lograrlo aparece.

Traza un plan y toma acción: Nada da más miedo que la inacción, el miedo paraliza. El miedo es una ilusión terrorífica relacionada con el futuro sobre cosas que la mayoría de las veces no suceden. Toma el miedo como energía de impulso hacia la acción y cada paso te dará la confianza para seguir adelante.

Rompe las creencias limitantes: Estamos hechos de lo que nos dijeron que no podíamos hacer y somos la consecuencia de esa herencia. Cuando logras romper las creencias limitantes, comienza una nueva realidad, una nueva vida sin límites y sin miedos

Este es de hecho es el legado de Tony Robbins, quien por primera vez visita México en EXMA Fearless Minds 2022

¿CUÁNDO SE LLEVA A CABO?

Cuándo: 21 y 22 de septiembre

21 y 22 de septiembre Dónde: Arena Ciudad de México

Arena Ciudad de México Speakers: Erika de la Vega, Margarita Pasos, Moris Dieck, Arturo Elías Ayub, Ismael Cala, Ricardo Perret, Paola Aldaz, Rodrigo Herrera entre otros

Erika de la Vega, Margarita Pasos, Moris Dieck, Arturo Elías Ayub, Ismael Cala, Ricardo Perret, Paola Aldaz, Rodrigo Herrera entre otros Programa y boletos: exma.com.mx

exma.com.mx Alegría: 20% de descuento para los cuentahabientes ingresando el código mdebayle al hacer su pago en la página de Exma

Fuente: Fernando Anzures, Fundador de EXMA la plataforma de marketing, negocios y emprendimiento más grande de Latinoamérica, con presencia física en 11 países.