No se sabe cuándo obtuvo Abdala autorización de emergencia: Xavier Tello

Información sobre vacunación siempre ha faltado en la compra de vacunas en México, no hay una rastreabilidad, “no sabemos qué tenemos ni cuándo lo tenemos”, cosa que podría conocerse con el manejo de la cadena de frío, afirmó el médico y analista en políticas de salud, Xavier Tello.

En el espacio de "Así las Cosas" con Javier Risco, argumentó la falta de transparencia en los contratos y en específico con las vacunas para menores, que se dijo no se aplicarían, señalando a la SSa y su negativa a continuar contratos con Pfizer.

Con el anuncio de la compra de 9 millones de dosis de Abdala dado por López-Gatell dijo Tello, “habló de una ensalada de vacunas”, resultado de un "inútil pleito con Covax", muestra de que “se ha buscado desde un principio es gastar lo menos”, dijo.

Señaló “completar con Abdala… lo que está buscando México es darle dinero al gobierno cubano”.

“No le hemos comprado vacunas a Cuba porque no tienen todavía el aval, una palomita de la Organización Mundial de la Salud… hasta el día de ayer”, “no sabemos cuándo tuvo la autorización del uso de emergencia en niños… no encontramos datos publicados”, dijo,

Los estudios que la avalen se deben poner a disposición de pares a nivel mundial para que se emita un juicio, y esto no se ha hecho, dijo.

No obstante, argumentó “yo no creo que exista una vacuna insegura, el gran peligro de una vacuna es que no funcione”, “es la única alternativa que te van a dar”. “No sabemos lo que promete más allá de lo que el gobierno cubano nos está diciendo”, concluyó.