¿Los gemelos realmente son idénticos? Nuestro genetista, Ivan Martínez-Duncker nos cuenta sus variantes y las diferencias en el ADN.

¿Sabían ustedes que El ADN de los gemelos no es exactamente igual? ¿O que para ser gemelo idéntico deben ser del mismo sexo? Y además pueden tener tono de piel diferente.

Invité a nuestro genetista, Ivan Martínez-Duncker a contarnos cómo es la fecundación de los gemelos, sus variantes y las diferencias en su ADN.

UN POCO SOBRE LOS GEMELOS

En el mundo 13 de cada 1000 nacimientos son de gemelos. De acuerdo a PLOS One, Igbo Ora, un pueblo en Nigeria, tiene el índice de gemelos más alto del mundo con 18 gemelos por cada 1000 nacimientos. Esto se debe a razones hereditarias derivadas de la forma de vida endogámica que tienen (se relacionan entre familiares cercanos genéticamente y pueden haber agrupado el gen que determina el embarazo múltiple). Otra teoría puede ser debido a su alimentación basada en harinas, yuka y camote que contienen estimulantes para la producción de gonadotropina, que influyen en la ovulación de la mujer.

China tiene la tasa más baja de gemelos en el mundo, con menos de 8 nacimientos de gemelos por cada 1000, esto puede deberse a cambios en la dieta, factores genéticos y las edades en las que las mujeres se embarazan. Datos del INEGI, dicen que en México, hay 27 millones de nacimientos al año, de los cuales 98% son simples, mientras que 2% son de tipo gemelar o múltiple.

Según Science Direct y el Diario de Neuropsicología, 8% de los gemelos son zurdos. Alrededor del 25% de los gemelos idénticos son “espejos”, según un artículo de Scientific American, esto significa que algunos de sus rasgos físicos son iguales pero opuestos: uno puede tener una marca de nacimiento o pecas en el lado derecho de la cara, mientras que el otro tiene lo mismo en el lado izquierdo. Uno puede ser zurdo, el otro derecho. Uno puede tener rizos alrededor de la oreja derecha, el otro alrededor de la izquierda.

Los gemelos socializan en el útero, un estudio de PLOS One, dice que entre las semanas 14 y 18 de gestación, la mayoría de sus movimientos estaban dirigidos a su gemelo. Un estudio del Journal of Speech, Language, and Hearing Research, dice que 40% de los gemelos idénticos tienen su propio idioma, durante los primeros 2 años de vida, a esto se le llama «Criptofasia». Los gemelos idénticos, tienen huellas digitales idénticas.

Los perros pueden diferenciar entre gemelos a pesar de ser idénticos, esto se debe a que cada uno tiene su propio olor, aunque vivan separados, los gemelos, siguen teniendo personalidades parecidas, intereses y actitudes en común. Un estudio del Proceedings of the Royal Society B, dice que las mamás con gemelos viven más tiempo.

DIFERENCIA ENTRE MELLIZOS Y GEMELOS IDÉNTICOS

Los mellizos provienen de la fecundación de dos óvulos diferentes por dos espermatozoides diferentes. Los gemelos idénticos surgen a partir de un solo óvulo que es fertilizado por un espermatozoide, el cual posteriormente se divide en dos y da origen a dos seres, el número de divisiones puede aumentar, dando lugar en casos aún más raros a tres, cuatro, cinco o seis seres.

EL ADN EN GEMELOS IDÉNTICOS

Los gemelos idénticos tienen las mismas instrucciones genéticas al compartir el mismo ADN, aunque se ha visto que pueden existir algunas diferencias en el ADN entre gemelos idénticos, por lo que estrictamente su ADN no es 100% idéntico, en todo caso 99.9%.

Se calcula que los gemelos idénticos representan el 0.4% de los nacimientos. Cuando la separación no ocurre de forma completa, se desarrollan siameses que permanecen conectados por alguna parte del cuerpo.

Se calcula que aproximadamente 30% de los embarazos gemelares se acompaña del síndrome del gemelo desaparecido, donde uno de los gemelos deja de desarrollarse en las primeras 12 semanas y es reabsorbido, por lo que solo nace un gemelo.

En muchos casos los padres nunca llegan a darse cuenta de que un gemelo murió, otro evento interesante es cuando las células del gemelo fraterno que no se desarrolla se incorporan al gemelo que nace y así esta persona contiene dos ADNs distintos, lo que se llama quimerismo.

Siempre tienen el mismo sexo, esto es distinto a lo que ocurre con los mellizos que comparten el 50%, tal y como pasa entre los hermanos de una familia.

¿QUÉ INCREMENTA LA POSIBILIDAD DE TENER MELLIZOS?

En el caso de los gemelos idénticos no hay factores claros que aumenten la probabilidad, las probabilidades se tienen más claras en el caso de mellizos. La edad de la mujer, la fertilidad de la mujer desciende cuando se hace mayor, sin embargo, su carga hormonal aumenta.

La herencia genética: Una familia cuyas mujeres han tenido gemelos, aumenta la probabilidad de que herede este rasgo a sus hijas. Estatura y peso corporal: En las mujeres americanas, las mujeres de más de 164 cm, tienen más probabilidad estadística de tener gemelos igual que las mujeres con masa corporal elevada sobre 30, debido a que tienen una mayor producción de una hormona llamada factor de crecimiento similar a la insulina.

Grupo étnico: Las mujeres con más propensión a embarazo gemelar son las de raza negra, le siguen las blancas caucásicas y las de menor índice lo registran las mujeres asiáticas. Fecundación in vitro: Se transfieren al útero varios embriones.

ALGUNOS DATOS INTERESANTES SOBRE LOS GEMELOS

¿Tienen la misma personalidad? ¿De qué depende? Aunque compartan los mismos genes y crezcan en el mismo entorno, los gemelos idénticos desarrollan distintas personalidades y se comportan de una manera cada vez más diferenciada a medida que se hacen mayores.

Esto se ha explicado a través de lo que se llaman cambios epigenéticos, modificaciones a la forma en que se lee el ADN y que causa que la expresión de genes sea distinta, llevando a cambios, entre otras cosas, en la conducta o la salud en general.

Aquellos que en sus experiencias tienen más actividad de exploración del entorno generan tres veces más cantidad de neuronas en el hipocampo y eso hace que sus personalidades, patrones de comportamiento y preferencias cambien.

¿Pueden tener padres biológicos distintos? Si en el caso de mellizos, gracias a la superfecundación heteropaternal que es un fenómeno extremadamente raro por el que dos mellizos tienen padres biológicos distintos. Si la mujer mantiene relaciones sexuales con diferentes hombres en un breve periodo de tiempo (después de liberar los óvulos y antes de la menstruación), dos óvulos podrían ser fecundados por espermatozoides de diferentes hombres

¿Pueden percibir lo que el otro piensa o siente? La mayoría de las pruebas sobre la telepatía gemela no son científicas, sino anecdóticas. El que parezca que “adivinen” el pensamiento, tiene que ver con las experiencias compartidas que con cualquier componente psíquico.

Este tipo de conexión psicológica no es necesariamente misteriosa: dos personas que se conocen muy bien y que comparten muchas experiencias en común, incluyendo hermanos que no son gemelos, parejas casadas e incluso mejores amigos, pueden tener este tipo de características

¿Por qué un gemelo puede ser gay y otro no?

La orientación sexual está basada 70% en los genes de la persona. El Centro de Psicología y Evolución de la Universidad de Queensland, en Australia, dice que no hay un único gen gay, son muchos los genes que influyen en la probabilidad de que una persona tenga parejas del mismo sexo.

De acuerdo a org los efectos genéticos conforman alrededor del 32% de si alguien será gay pero también influyen factores ambientales por lo que no forzosamente si un hermano es gay, el otro lo será

EL ORIGEN DE ENFERMEDADES Y ESTUDIOS EN GEMELOS IDÉNTICOS

La sorpresa que causan los gemelos idénticos ha llevado a lo largo de la historia a ser admirados como seres semidivinos, hasta ser perseguidos y hechos objeto de experimentaciones crueles como las que ocurrieron durante la 2ª guerra mundial a manos del Dr. Mengele.

El principal interés médico y científico de estudiar gemelos idénticos es entender el origen de las enfermedades, es decir, si desarrollar una enfermedad es algo inevitable que está ya designado en las instrucciones de nuestro ADN o si son causadas por agentes externos (contaminación ambiental, dieta, tabaquismo, etc.). Esto es particularmente interesante cuando se estudian gemelos idénticos que han vivido separados.

En un estudio de miles de gemelos se identificó que casi 40 % de las enfermedades estudiadas (225 de 560) tenían un componente genético, mientras que el 25% respondía a factores ambientales.

DOPPELGANGERS Y EL ADN

Leímos una nota del NYT del Doppelganger que se basa en un estudio interesante donde muestran que personas que se parecen de la cara y que no tienen relación familiar, tienen una mayor similitud de su ADN a diferencia de quienes no se parecen entre sí, pero nada que ver con el grado de similitud entre gemelos idénticos.

Esto se explica porque al ser ya una población mundial tan grande, habrá un número de genes similares que se presentan en más de una persona al mismo tiempo y que tendrán un impacto en darles una forma similar. Es una cuestión de probabilidad, pero no de herencia.

Fuente: Iván Martínez-Duncker, Especialista en Biología Molecular por el Instituto Pasteur de Francia. Médico Cirujano por la Escuela Médico Militar, Director del Laboratorio de Glicobiología Humana y Diagnóstico Molecular de la Universidad Estatal del Estado de Morelos, miembro fundador y presidente de la Sociedad Latinoamericana de Glicobiología.