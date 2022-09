Valle de Guadalupe, víctima de depredación impune

Que Valle de Guadalupe vuelva a ser orgullo de México, es el reclamo de los vitivinicultores de la zona que en voz de Natalia Adán, y Fernando Pérez Castro, presidente del Consejo Estatal de Productores de Vid, exigen que se apliquen leyes y reglamentos y se respete la zona agrícola con un desarrollo planeado, "no gandalla ni egoísta".

Natalia Adán denunció en entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, que desde un tiempo a la fecha empresarios e inversores se han dedicado a establecer antros que nada tienen que ver con la formación vinícola de la región con toda impunidad, por lo que exigió que las leyes y reglamentos con que se cuenta sean aplicados.

Por su parte, Fernando Pérez Castro, presidente del Consejo Estatal de Productores de Vid y dueño de las vinícolas Lomita y Finca la Carrodilla, señaló que aunque las autoridades quieren proteger el Valle de Guadalupe y evitar que se convierta en el antro más grande del mundo, "la rapidez del crecimiento desordenado en el Valle es de tal envergadura que las políticas públicas se están quedando cortas".

Por lo que dijo "no nos queda de otra más que alzar la voz y llegar a las autoridades y a la opinión pública" pues aseguró es responsabilidad de los empresarios y visitantes llamar a la reflexión del porqué se visita el Valle, por lo que pidió sensatez y civismo, a los visitantes para entender una región que dijo "es sumamente frágil pues el gua se valora por gotas", y cualquier actividad no relacionada con esto no es bienvenida.

Denunció que desmontar 15 hectáreas para estacionar autos es una actividad no compatible con la zona y que lugares donde se pueden hacer conciertos en México hay infinidad, pero para plantar vid y hacer los vinos de calidad son solo cuentan con 1500 hectáreas, "las que atesoramos en la industria para darle reconocimiento a la zona y a México", señaló.

Finalmente, refirió que el vino no debe ser visto bajo una percepción elitista, sin como un producto proveniente de la tierra, obtenido con trabajo de años de los campesinos y el esfuerzo de una comunidad vitivinicultora.