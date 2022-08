¿Te conformas con las migajas?

Si eres de las o los que se conforman con migajas, Mario Guerra: Tanatólogo, conferencista y Business Coach TW: @marioguerra y Martha Debayle te dirán por qué no es tan bueno continuar así en una relación.

● En 2016, “The New York Times” utilizó por primera vez el término breadcrumbing para referirse al acto de enviar mensajes de texto coquetos, pero sin compromiso (es decir, "migas de pan"), con el fin de atraer a una pareja sexual sin hacer mucho esfuerzo.

(es decir, "migas de pan"), con el fin de atraer a una pareja sexual sin hacer mucho esfuerzo. ● De acuerdo al estudio “Prevalencia de breadcrumbing y ghosting en personas jóvenes”, 3 de cada 10 personas entre los 18 y 40 años de edad, han hecho o sido víctimas del breadcrumbing

entre los 18 y 40 años de edad, ● El uso de sitios/aplicaciones de citas, un mayor número de relaciones a corto plazo y el hecho de vigilar la conducta online de la pareja aumentan la probabilidad de sufrir, pero también de hacer breadcrumbing





de citas, un mayor número de y el hecho de vigilar la conducta online de la pareja pero también de hacer ● En redes sociales, los Breadcrumbers esporádicamente envían DM o mensajes de texto, reaccionan a tus historias con la frecuencia suficiente para que el receptor no pierda el interés, pero no demasiado para que las relaciones progresen y también es una forma de mantener una cita en "espera"

Si has escuchado el concepto “migajas de amor”, debes de saber que este término es parcialmente verdadero y parcialmente falso. La parte verdadera, es que son migajas. La parte falsa, es que ahí no hay amor.

¿Qué es el breadcrumbing?





● Es el acto de atraer a alguien a través de enviar señales de interés romántico, pero hacerlo de forma un tanto indirecta y evasiva y así despertar y mantener sus esperanzas románticas a través de pequeños y superficiales actos de interés, sin hacer mucho esfuerzo

a alguien a través de enviar señales de interés romántico, pero hacerlo de forma un tanto indirecta y evasiva y así a través de pequeños y superficiales actos de interés, sin hacer mucho esfuerzo ● Es esencialmente una táctica de manipulación emocional diseñada para hacer que alguien dependa del que llamaremos el proveedor de migajas.

Pero entonces, ¿hay interés o no?





● Es posible, la cuestión es si realmente esa persona está interesada en ti o solo en lo que cree que puede obtener de ti sin tener que involucrarse demasiado o menos comprometerse, por supuesto.

○ El pescador le ofrece una carnada apetitosa a su presa no con la intención de alimentarlo, sino más bien de comérselo. Evidentemente no le ofrecerá llevarlo a su casa para darle de cenar y menos vivir con él.

¿Cómo sé si estoy metido en algo así? (4 señales).





No sabes en que tipo de relación estás con esa persona





○ Como a veces da señales claras de que quiere todo, pero luego se puede comportar desinteresado o hasta indiferente, tu cabeza y corazón van como en una montaña rusa emocional

○ El interés que aparenta esa persona por ti puede ser esporádico, inconsistente e impredecible. Puede ser que al mundo le digas que es “tu pareja”, pero tú sabes que eso no te queda muy claro

Te sientes peor, que si no tuvieras a nadie





○ Cuando alguien se sabe en soledad, pues no espera nada de quien no está. Aquí la cuestión es que sí hay alguien y sí da señales de que quiere algo más

○ Entonces, como da poco, lo da a veces y no siempre cuando más lo necesitas; eso hace que te sientas en el abandono y que, incluso, pueda revivir en ti recuerdos de una infancia no muy agradable

Sientes que te quieres volver loco, porque no puedes entender por qué se comporta de esa manera





○ Cómo no es un comportamiento racional, va a ser muy complicado que encuentres una explicación lógica. tendrías que introducirte en los dominios de la necesidad o del miedo para poder entender los comportamientos de esa persona

■ De hecho, como doy por cierto que tú también vives ahí, quizá por eso otras personas que te quieren, no sé expliquen porque aguantas tanto

Te descubres cediendo o cambiando tu forma de ser para que la otra persona no se vaya de tu lado.

○ Te das cuenta de esto porque cedes fácilmente a chantajes, críticas y otro tipo de manipulaciones con tal de agradar a la otra persona o que no se moleste contigo. Dejas de hacer cosas que quieres y terminas haciendo otras que, francamente, en otra circunstancia no harías

■ Incluso podrías alejarte de amigos, cambiar tu forma de vestir y hasta callar lo que piensas o incluso tus verdaderos sentimientos.

¿Por qué pasa todo esto?

● El que lo hace





○ Es muy probable que te hayas topado con alguien de personalidad narcisista o que tema a los vínculos emocionales y entonces se escude detrás de un escudo de superficialidad en las relaciones

○ No sería poco probable que, en esta situación, quien te da migajas ya está en una relación con alguien más, pero necesite tener siempre a alguien como plan B, pues no puede confiar en los vínculos y necesita certeza de la permanencia, así tenga que venir de varias fuentes simultáneas

■ Si ese fuera el caso, debo decir que esto suele venir de etapas muy tempranas en la niñez, y es prácticamente imposible que tú o el amor puedan curarlo

● El que lo aguanta





○ Tu autoestima baja te hace creer, como si fuera una especie de espejismo, que la atención que te ofrece alguien es igual al amor que siente por ti. No te das cuenta que la atención ni es tanta y el amor es nulo. Pero como tú necesitas validación, pero la obtienes de alguien externo, porque es imposible que logres extraerla dentro de ti, entonces te enganchas con lo primero que escuchas.

¿Cómo puede afectar estar en una relación así?





● Si esto lo combinamos con una baja autoestima, puedes empezar a creer que tú tienes la culpa de que la otra persona se aleje. Puedes pensar que no diste lo suficiente, o que hiciste o dijiste algo malo para que la otra persona se fuera. Como muy probablemente no hiciste nada malo, entonces pensarás que el problema eres tú

○ Pensar así es propio de alguien con baja autoestima, así que acabarás peor

● Vives en gran frustración. Como cualquier persona normal, te esfuerzas por que tu relación funcione, La cuestión está en que no importa que tanto esfuerzo hagas, la otra persona realmente no quiere una relación completa contigo.

¿Qué hacer?





● No te aisles . Busca personas que sean verdaderamente consistentes contigo, aunque inicialmente no creas que te pueden querer por quién tú eres.

○ Es muy probable que haya personas que ya te habían dicho que esa relación no te conviene, pero tú no les has querido creer. Y realmente no es que tengas que creerles, sino solamente observar que es probable que tengan razón y que verdaderamente estén preocupados por tu bienestar.

● Acepta la realidad . Aprende a traducir las señales que la otra persona te mande. Lo conveniente es que su interés sea no sólo constante, sino que vaya en incremento. Pero si las señales que recibes no son claras o son mixtas, mejor mirar para otro lado. Digamos que la combinación de señales va más o menos así:

○ Si+si = Si;

○ No+no = No

○ Si+no = No

○ Si+a veces = No