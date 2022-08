Golpes a Conabio, ataques a la agenda ambiental de México: Rodrigo Medellín

Los golpes que ha recibido la Conabio en los últimos años son la última parte de una serie de ataques a la agenda ambiental de México, así lo señaló el investigador de la UNAM, Rodrigo Medellín, tras la renuncia del coordinador Nacional de la Conabio, el doctor José Sarukhán Kermez.

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, el investigador advirtió que "no hay otra institución como la Conabio en todo el mundo", que difunda el estado de la biodiversidad, su manejo y conservación, que llevaron a Australia, Sudáfrica y Costa Rica, entre otros a copiar el modelo de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad para hacer lo propio.

Los beneficios que ha traído la Conabio, dijo, son incontables, como el manejo de la cera de candelilla, mejoramiento y aprovechamiento de peces o combate a incendios con un sitio especial con información de ubicación de éstos en América Central, y Estados Unidos.

El investigador, reconoció al doctor Sarukhán, como el fundador de la Conabio desde hace 30 años, por lo que resaltó que tras su salida "llega alguien que no va a poder llenar los enormes zapatos".

El doctor Daniel Quezada, quien era titular de la Coordinación de Participación Social y Transparencia de la Semarnat, -con la que agrega el entrevistado nunca ha colaborado porque las puertas de la Semarnat han estado cerradas-, será quien reemplace al doctor Sarukhán.

No obstante, Medellín pidió a Quezada "que se asesore", pues afirma que sus estudios no son relativos a la labor de la Conabio y señaló que la transversalidad que venía manejando la Comisión quedará atrás al restarle independencia y presupuesto.

Finalmente afirmó "no podemos seguir trabajando con un país en llamas en donde solo importa el dinero y los ecosistemas se van como humo" por lo que resaltó que es labor de todos los mexicanos defender a la Conabio pues el medio ambiente sí es prioridad nacional.