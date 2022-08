El gobierno no escucha a familiares de los mineros: Javier Garza

A casi un mes del accidente en la mina del 'El Pinabete', la muerte de los 10 mineros no se ha anunciado, pero se da la premisa, intentar un rescate en los túneles es prácticamente imposible debido a las filtraciones, el plan se ha descartado, compartió el periodista Javier Garza en el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco.

Detalló que esta semana los estudios geológicos realizados no arrojan viabilidad de un rescate, pues toda la mina y sus alrededores están llenos de agua, y aun suponiendo que se pudiera evacuar el agua dijo, se debe considerar el reblandecimiento, que no ponga en riesgo a los rescatistas; sin embargo, no hay certeza de dónde están los restos de los mineros.

Afirmó que en la propuesta no hay consenso del gobierno con las familias, "el gobierno parece no estar escuchando a los familiares de los mineros" que se oponen a la construcción del tajo propuesto y sobre todo rechazo a que sea la CFE la encargada de la obra, por su falta de experiencia en minas.

De la indemnización no se han manejado montos, pero se espera que esta semana quede definido, así como la recuperación de los cuerpos.

A la fecha señaló, la responsabilidad no apunta a una persona, el proceso sigue abierto en contra de Cristian Solís, registrado como patrón, quien, no obstante, podría ser solo "un prestanombres".

Y aunque al principio se dijo que la mina era irregular, hay un registro patronal y contratos con CFE, pero ninguna autoridad ha respondido, ni por el accidente ni por la falta de inspecciones en la mina.

El trabajo en la zona minera continúa porque la CFE sigue comprando carbón, y porque sin este tipo de minas inseguras la economía de la región colapsaría, señala el periodista, no obstante, la actividad ha bajado porque hay trabajadores apoyando en 'El Pinabete'.

Ante tal situación, afirma que "la ausente es la secretaria del Trabajo", Luisa María Alcalde, la zona carbonífera sigue igual ahora que hace un mes y suman 153 personas las que han muerto desde lo ocurrido en Pasta de Conchos, concluyó.