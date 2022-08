Queremos llegar a las cabezas criminales de las apps: Claudia Sheinbaum

Ok crédito, Pop crédito, José Cash, Cash Cash, Guayabacash, Cash peso, Peso fábrica, Peso préstamo, son algunas de las 90 aplicaciones de las que hubo detenciones y está en proceso la investigación correspondiente, así lo señaló la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum en entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco en donde aseguró "la intención es llegar a las cabezas criminales".

Luego del operativo realizado en días pasados en la capital mexicana en contra de aplicaciones llamadas "montadeudas", el gobierno capitalino en coordinación con el Consejo de Seguridad, y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, realizaron el cateo de inmuebles de los cuales tan solo en el primero había más de mil personas laborando, detalla la jefa de gobierno.

Por parte de estos operativos dijo se llevaron a cabo cinco detenciones de personas de nacionalidad China, así como el decomiso de varios teléfonos y chips, además de otras 16 en un operativo conjunto de la Fiscalía.

Sheinbaum Pardo detalló que desde hace meses a través de diversos medios llegaron denuncias, principalmente de mujeres que a través de estas aplicaciones ilegales solicitaban préstamos, señalando que "prácticamente al otro día recibían mensajes de extorsión".

Y aunque afirma que solo hay un caso en el que llegaron los extorsionadores al domicilio de la víctima, más allá de la violencia física, señaló la grave condición psicológica en la que dejan a las víctimas quienes solicitaron un préstamo por necesidad.

Advirtió que al momento de solicita los préstamos, las apps bajan información de los celulares, con los que hacen las llamadas no solo en la Ciudad de México, sino en otras ciudades e incluso países como Colombia, por lo que hizo un llamado a que "no se utilicen estas aplicaciones, no tienen un sustento bancario y pueden terminar en este tipo de extorsión".