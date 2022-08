¿Sabían que Japón, Singapur y Corea del Sur tienen los pasaportes más poderosos del mundo? Hoy les vamos a contar en qué consiste este “poder” y qué otros países están en esta lista.

Henley Passport Index de la consultora Henley & Partners, es el ranking original de todos los pasaportes según la cantidad de destinos a los que sus titulares pueden acceder sin una visa previa y estos son los pasaportes más poderosos del mundo.

En 2017, los países asiáticos apenas figuraban entre los 10 pasaportes más aceptados del mundo, según el índice. El dominio de Europa en el ranking, ha bajado gradualmente

Estados Unidos salió del Top Ten después del veto migratorio impuesto por el Ex presidente, Donald Trump, México ocupa el puesto 24 de la clasificación con acceso a 159 destinos.

UN POCO SOBRE LOS PASAPORTES…

De acuerdo a NatGeo, a pesar de que el Vaticano no tiene controles migratorios, sí tienen pasaportes, el pasaporte número 1 pertenece al Papa. En Reino Unido, hay un pasaporte especial que se llama “The Queen’s Messenger Passport” y lo tienen menos de 15 personas, de hecho, la reina Isabel no necesita pasaporte pues estos se emiten en el nombre de Su Majestad, por lo que ella misma no necesita uno

Actualmente todos los pasaportes del mundo tienen el mismo o un tamaño similar, esto se debe a que durante la Primera Guerra Mundial, los gobiernos europeos establecieron una serie de medidas de seguridad en ellos para controlar la emigración.

LOS PASAPORTES MÁS PODEROSOS DEL MUNDO

El pasaporte japonés a la cabeza. El pasaporte de Japón da entrada a 193 países. Japón goza de estabilidad social y el nivel de delincuencia es muy bajo, así que la posibilidad de que sus turistas sobrepasen el periodo de su visado, que trabajen ilegalmente o soliciten refugio es mínima, por esto la libre entrada a tantos países sin Visa. A pesar de ser el pasaporte más poderoso del mundo, solo 1 de cada 4 japoneses tienen un pasaporte activo. El de 5 años es rojo y el de 10, azul.

Singapur no se queda atrás. Tiene acceso a 192 países sin visa. En 2017 se encontraba en el puesto número 1, siendo el primer país Asiático en lograrlo. También cuentan con un pasaporte especial, el “Entrepreneur Pass”, también conocido como “EntrePass”, que es una visa de negocios concedida a emprendedores extranjeros que quieran trasladarse a Singapur para incorporar una sociedad y realizar una actividad económica en el país. Al tener el pasaporte de Singapur puedes acceder a sus permisos de maternidad e incentivos y comprar tierras ahí.

Corea del Sur. Cuenta con acceso a 192 países sin visa. Desde el 2008, tienen un pasaporte biométrico con un chip que evita sean robados o falsificados. Desde el 2018, los pasaportes de Corea del Sur, Chile y Brunéi son los únicos que admiten el acceso sin visa a todos los países del G8 (Rusia, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Alemania, Reino Unido y Japón). Hace algunos años, Corea del Sur restringió viajar a algunas naciones como Afganistán, Irak, Libia, Somalia, Siria y Yemen.

Alemania el más poderoso de Europeos. Da los mismos derechos y beneficios de cualquier ciudadano europeo, permite vivir y desarrollarse en cualquiera de los 28 estados miembros de la Unión Europea. También permite trabajar libremente sin necesidad de visa de trabajo y tiene acceso a 190 países.

España. Da un acceso a 190 países, también da acceso libre y sin visa de trabajo a los países de la Unión Europea. Es el más barato de Europa con un costo de 30 euros ($610mxn) mientras que el más caro es el italiano con 116 euros ($2, 360mxn).

LOS PASAPORTES MENOS PODEROSOS

Pero como en todo también está el otro lado de la moneda, estos son los pasaportes menos poderosos del mundo:

Siria: Acceso a 29 países.

Acceso a 29 países. Irak: Acceso a 28 países.

Acceso a 28 países. Afganistán: Acceso a 26 países.

LOS COLORES DE LOS PASAPORTES

Existen 4 diferentes colores en los pasaportes, los principales son: rojo, azul, verde y negro, aunque hay variaciones en las tonalidades. El color rojo, rojizo o marrón, es el más común en todo el mundo, Este color lo utilizan los países que tienen o tuvieron un régimen comunista.

El pasaporte azul es el segundo más común en el mundo y lo tienen los países del ‘Nuevo Mundo’, tanto de América como de Oceanía. También en 15 países del Caribe, territorios de Estados Unidos y Centroamérica tienen este color. Existe una razón económica para tener un pasaporte azul, algunos países de América del Sur como Brasil, Argentina y Paraguay, eligieron este color porque pertenecen al Mercado Común del Sur (Mercosur).

El color verde oscuro, lo tienen muchos países musulmanes, ya que se cree que este color era el favorito del profeta Mahoma porque simboliza la vida y la naturaleza. Entre ellos están Afganistán, Arabia Saudita, Irán, Marruecos y Siria. Igualmente, algunos países de África occidental, México y Corea del Sur, poseen un pasaporte color verde

El color negro lo tienen pocos países, uno de ellos es Nueva Zelanda porque es su color nacional. También está presente en naciones africanas, por ejemplo, Angola, Burundi y Zambia. Este color de igual manera lo usan para identificar a diplomáticos y personal con inmunidad diplomática de Estados Unidos o México.