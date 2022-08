Eliminación de Escuelas de Tiempo Completo, sin sustento: Arturo Daen

Luego del encuentro en el mes de abril de la ex secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez con diputados, la Secretaría de Educación Pública emitió un comunicado en el que señala que la secretaria refirió un estudio que detallaba supuestas irregularidades del programa "Escuelas de Tiempo Completo" por las cuales este se eliminaba.

Vía transparencia, Animal Político solicitó el estudio, sin embargo, "ellos mencionaron que no existe tal cual ese documento", por lo que advierte Arturo Daen, coordinador "El Sabueso" de "Animal Político", "no hay sustento de la eliminación de dicho programa".

En el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, el periodista recalcó que "el estudio no existe", "no encontraron el estudio, ni información relacionada con tal" y en el que afirmaron no llegaba a todos y había corrupción.

De acuerdo con especialistas, afirma Arturo, era un programa importante en 27 mil planteles en el que además de enseñanza y atención se daba alimentación a alumnos.