Te amo, pero… En pequeñas dosis

Mario Guerra, tanatólogo, conferencista y Business Coach.

Una encuesta del Dr.Phil para Oprah.com analizó ¿Qué era y cómo vive la gente el amor?

56% de los encuestados dijo que el amor verdadero SI puede terminar

94% dijeron que tener menos sexo con su pareja, no significa que el amor se haya terminado

67% dijo que sus parejas son “insensibles” porque no se preocupan por conocer sus necesidades

En México, una encuesta de Las Heras Demotecnia, dice que 54% afirma estar enamorados en este momento de su vida, de los cuales, el 86% dice que su amor es correspondido

El amor por definición no es tóxico, porque de serlo ya no sería amor o sería uno contaminado por otros componentes como el miedo, principalmente. Con el amor, siempre se busca más del otro, pero también se le permite individualidad, lo cual no significa que se le restrinja o dosifique el amor. ¿Por qué alguien que ama lo quiere hacer a cuentagotas o sólo permitirse la cercanía a ratos cuando lo necesita?

¿Qué sería amar en pequeñas dosis?

Es una forma de amarte, pero con restricciones que pueden ser:

De tiempo o presencia

Puede ser por largos períodos, como en una relación intermitente. Sólo está contigo de vez en cuando y de vivir juntos ni hablamos.

Puede ser por intermitencias mucho más breves, como cuando tu pareja en su tiempo libre se enfrasca en otras actividades. No es que no esté contigo, es que sólo está lo necesario y luego es como si le picara la pulga que parece que tiene que moverse de ahí: “Ya acabé de estar”.

De atención

Supongamos que viven juntos, pero la persona está como sin estar. Cuando está, puede que todo se vea bien, pero de pronto es como ausente, un tanto fría o hasta parece que otras cosas son más importantes que la relación.

De actos románticos

Si está y se involucra, pero generalmente en cuestiones más bien prácticas o de crianza cuando hay hijos. En apariencia no tendrías mucho de qué quejarte, salvo que faltan o se ven limitadas las expresiones de amor y las tuyas, a veces, pudieran sentirse si no rechazadas, no tan bien recibidas o correspondidas. Digamos que cuando te acercas como que la persona se pone más “tiecita”.

Recordemos los 5 lenguajes del amor.

El amor y el amar.

El amor es lo que se siente por otra persona. Su inicio es más o menos inconsciente y es como un impulso que nos mueve a acercarnos a alguien.

El amar sería como la forma de expresar ese amor que se siente; digamos que sería como la forma que toma el amor o, mejor dicho, la forma que le damos.

Entonces hay quien ama a chorros y quien ama a cuentagotas.

Hay quien se permite y se restringe dar y recibir amor

Pero con eso también se permite a la otra persona que al amor que nos da nos llegue, pero también que reciba lo que le demos y cuando esto es poco, pues el amor se va quedando flaco, como desnutrido porque no se le alimenta lo suficiente.

¿Por qué alguien amaría en pequeñas dosis?

Se podría pensar que quien ama así tiene una forma egoísta de hacerlo. Si bien no es imposible, es probable que no sepa amar de otra manera. O que no se lo permita.

Temor al amor.

Por la vulnerabilidad que eso involucra. Hay miedo de que te puedan lastimar.

Estilo de apego evitativo.

Que es como andar con freno de mano. Nada más no fluyes. Desconfías.

Para manipular.

Hay quien busca sacar provecho utilizando el amor como carnada.

Especialmente puedes caer aquí si tu autoestima no es muy buena.

Cuando un manipulador se da cuenta que tiene algo que tú necesitas mucho, sabes que es muy probable que estés dispuesto y entonces, por el miedo a que te deje de querer, acabas por ceder a cosas o situaciones que no son muy dignas para ti. Abuso+desesperación.

Pero hay razones que pueden tener que ver con la otra persona:

Probablemente alguien amaría en pequeñas dosis en correspondencia a la forma de amar que tenga su pareja.

Por ejemplo, si alguien tiene ansiedad de separación, no deja espacios de individualidad para su pareja porque quiere estar involucrada en cada aspecto de su vida. Eso puede hacer sentir asfixiada a una persona y entonces, quizá de manera inconsciente, busca poner un poco de tierra de por medio para evitar eso. Digamos que sería una reacción a una forma persecutora de amar.

También una forma de amar “pegajosa” (al menos desde los ojos de la otra persona), puede ocasionar que la otra persona necesite algo de distancia; es decir, un poco de menos dosis de tu “amor”. En este caso no es que persigas o cuestiones a tu pareja por qué no quiere estar contigo, es que necesitas su cercanía y crees que inundando de amor la relación con caricias, besos y presencia, nunca se irá la persona de tu lado.

En general porque puedas estar haciendo algo que resulta irritante para tu pareja, como por ejemplo estarte quejando absolutamente de todo, estar criticando todo lo que hace, debatir intensamente de algún tema que ni dominas, de alegar por todo, etc.

De vez en cuando cada uno de nosotros debería hacerse la siguiente pregunta: “¿Es fácil llevarse bien conmigo?”. Si la mayor parte de la gente te evita o evita pasar largos períodos contigo… bueno… Está de pensarse, ¿no?

¿Cómo saber si yo o la otra persona es alguien evitativo o si yo o la otra persona es alguien muy pegajoso, por ejemplo?

Te darías cuenta porque esa forma de amar es la que aplicas con la mayoría de tus parejas románticas (o en casos extremos hasta con otras relaciones afectivas como familia o hasta amigos).

Si repetidamente otras personas se han quejado de que no te “sueltas”, que no “das lo suficiente” o como que de pronto te ausentas, es muy probable que esta forma de amar tuya es algo que forma parte de tu personalidad o de algo que por ahí no esté tan bien puesto con tu autoestima o tu estilo de apego.

Si en relaciones pasadas, por ejemplo, nunca te habías sentido en asfixia, temor o que algo con tu relación actual no está bien, es probable que tenga que ver con la otra persona.

¿Cuáles pueden ser los efectos de esto?

Realmente podrían ir de ser algo medianamente molesto a ser algo muy destructivo para una relación.

Es muy frustrante estar amando a alguien que limita el fluir del amor en la relación, especialmente cuando a la otra persona se le hace saber este sentir y no se ve no sólo que tenga intención de hacer algo al respecto, sino que ni siquiera valida o reconozca que algo está pasando.

¿Pero y si a mi pareja le da lo mismo como sea Yo?

Bueno, es probable que eso es lo que tú piensas, que le da lo mismo. Habría que preguntarle y aun así quien sabe que sienta realmente.

Pero más allá de eso una cosa es que esté de acuerdo con la forma de ser del otro y otra muy distinta que le de lo mismo.

Estar de acuerdo es aprobar la conducta.

Darte lo mismo es que francamente ya no te importa. Entonces, que le de lo mismo no parece ser tan buena noticia, ¿no es así?

¿Qué hacer?

Hacer saber al otro lo que miras desde tu lado y tus necesidades.

Capaz que es algo que ya también quiere cambiar y hacerle consciente de que tú lo notas, puede servirle de inicio.

Pero para esto no lo hagas como regaño o imposición, sino como lo que observas y lo que te gustaría.

Permitan espacios de intimidad personal.

El que les guste andar “amueganados” (juntos para todas partes) o casi mimetizados no implica que eso sea necesariamente sano.

Hacerte cargo de lo que haga falta para que aprendas a confiar y no tengas que poner barreras. Esto involucra atenderte en términos de autoestima o vínculos de apego primarios, como los que hubo con tus padres.