El Estado debe hacerse cargo de personas cuidadoras: Martha Tagle

Hay muchas mujeres en la situación de Luz Raquel a quien asesinaron a pesar de la medida cautelar, estas medidas no están funcionando o no se dan de manera adecuada, advierte la exdiputada y activista, Martha Tagle quien señala que el Estado tiene en el abandono a estas mujeres y a las personas con discapacidad.

En el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, la activista compartió apenas el viernes estuvo en contacto con Luz Raquel, madre de un menor con autismo, asesinada en Zapopan, municipio en el que la conoció durante la integración de mesas de atención para personas con discapacidad y sus cuidadoras.

Luz Raquel Padilla se dedicaba completamente a su hijo, continuamente la amenazaban de muerte: @milycruzdiaz, coordinadora de @yocuidomexico pic.twitter.com/HshgufQuAe — Así Las Cosas (@asilascosasw) July 20, 2022

Recordó que en el evento Luz Raquel no manifestó tener el problema de violencia que vivía, "lo lamento muchísimo porque de saberlo hubiéramos exigido justicia, porque no le habían atendido", "aunque han dicho que tenía una medida cautelar, "es un hecho que esta medida cautelar no funcionó, y el hecho concreto es que la asesinaron".

Reconoció que "debe haber muchas mujeres más en esta situación y a quienes el estado las tiene abandonadas", por ello señaló "tenemos pendiente una reforma constitucional y más allá de solo darles dinero, que el Estado se haga cargo de las personas cuidadoras".

Luz estaba a cargo de su hijo con una condición de autismo, y como ella hay muchas mujeres y personas que requieren el cuidado del Estado pues viven condiciones como las que llevaron a Luz Raquel a la muerte.