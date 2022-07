Gobernador confirma que Luz Raquel sí tenía orden de protección

Luego de la muerte de Luz Raquel Padilla, ocurrida en la colonia Arcos de Zapopan, sus vecinos dieron cuenta de la violencia que sufría por parte de uno de sus vecinos desde años atrás sin embargo las amenazas fueron escalando hasta que terminó por matarla:

“Muchísima tristeza porque simplemente con la situación de su niño era muy difícil y que muera de esa manera no se vale, era una persona muy extrovertida pero muy linda yo la conocí desde que éramos niñas siempre fue una persona que no se dejaba de nadie no le gustaban las injusticias”.

El agresor es un vecino de la zona y está identificado con el apodo de “Checo” y era muy problemático y adicto a las drogas, además que se investiga a su ex pareja sentimental con quien procreó un hijo con espectro de autismo.

LUZ RAQUEL SE HABÍA CAMBIADO DE CASA POR VIOLENCIA, PERO TUVO QUE VOLVER

Luego de vivir un infierno en su propia casa ante los constantes ataques que sufria de su vecino Luz Raquel Gutierrez Padilla optó por irse a vivir a otro lado, pero tuvo que regresar a la colonia Arcos de Zapopan por la cuestión económica. Así lo explicó una de sus vecinas:

“De hecho ella un tiempo más fue de vivir de aquí por las agresiones pero regreso por la cuestión económica de hecho el mismo día que se le roció de cloro a veces nos tocaba verla pasar e iba llorando porque no aguantaba la situación y hace un mes me dijo mi ropa se me decoloró yo salí y en ese momento me arrojo el cloro”.

En las escaleras de su departamento están pintadas las amenazas de muerte que fueron cumplidas por su agresor.

ALFARO CONFIRMA QUE LUZ RAQUEL TENÍA ORDEN DE RESTRICCIÓN VIGENTE, EL AGRESOR NO ESTUVO EN LA ESCENA DEL CRIMEN

Tras la muerte de Luz Raquel Padilla, ocurrida este martes, tres días después de haber sido atacada y quemada en la colonia Arcos de Zapopan, el Gobernador del Estado, Enrique Alfaro Ramírez, negó que la víctima no contara con alguna orden de protección, como trascendió en los últimos días. Aseguró que ésta se encontraba vigente y estaba judicializada. Dijo que en la información preliminar que se tiene, aparentemente la persona señalada en la orden de restricción no estuvo en la escena del crimen, sin embargo no se descarta que estuvo involucrado de otra manera.

"Es un crimen atroz una muestra de violencia que lastima al estado, ha habido mucha información como siempre en las redes en este tipo de casos, había una orden de restricción estaba vigente, estaba judicializada pero el asunto es que en el informe preliminar la persona NO estuvo en la escena del crimen".

Sin abundar en más detalles, indicó que se tiene localizada a la persona. Además garantizó que no se va a agotar ninguna línea en la investigación que ya realiza actualmente está en manos de la Fiscalía del Estado y se comprometió a que se brindará apoyo al hijo de la víctima, un niño de 11 años que padece autismo.

ALCALDE DE ZAPOPAN: INDIGNA A TODXS

El caso de Luz Raquel indigna a la sociedad y se está trabajando en coordinación con la Fiscalía del Estado para detener a los responsables así lo explicó el alcalde de Zapopan Juan José Frangie:

“Luz Raquel es un caso que no debe quedar impune y fue agredida el pasado sábado en la colonia Arcos de Zapopan su muerte lástima a la sociedad y también nos recuerda todo lo que nos falta por hacer como gobierno para garantizar la dignidad y la justicia, hechos como este no deben quedar impunes sobre todo en un momento tan complejo y complicado en el tema de la violencia contra las mujeres de parte de Zapopan desde el primer momento a habido una atencion directa a la familia”.

Mientras que los restos de la activista continúan en el Servicio Médico Forense.