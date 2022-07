¿Vacaciones? Los niños también tienen reglas

Julia Borbolla, psicóloga con 40 años de experiencia, imparte talleres para padres de familia y corporativos, Autora de “Sin dañar a terceros: El niño ante los conflictos de Papá y Mamá”, “Profesión Mamá: Adolescencia, la maestría”, Fundadora de la Clínica Grupo Julia Borbolla Psicología Integral, especializada en niños, niñas y adolescentes.

“Las vacaciones de verano en México empiezan el 29 de Julio y terminan el 29 de agosto 2022”.

Los niños no perciben las vacaciones como lo vemos los adultos. El concepto de tirarse en la playa a leer no es opción para ellos. Para cualquier niño, la vacación significa cambiar de actividad.

Para los papás existen dos panoramas:

1.- Los niños en vacaciones y mamá o papá trabajando.

2.- Los niños en vacaciones y papás a cargo de ellos.

En ambos casos, no podemos olvidar que los niños tienen que cambiar de actividad , por lo anterior también se pausan:

● Rutina.

● Prisas.

● Peinado perfecto.

● Uñas limpias en todo momento.

● Presión por la tarea.

No debemos poner en pausa:

● Límites de respeto y convivencia.

● Horario diferente pero cumplido para entrar a redes, para desocupar la recamara que se tiene que limpiar, para irse a dormir, para sentarse a comer, etc.

● Por lo menos un trabajo de casa (hacer su cama, poner la mesa, atender al perro, etc.)

● Un proyecto a largo plazo (puede ser un rompecabezas grande, una manualidad, una obra teatral, un video familiar, etc.)

● Un momento para aburrirse

● Espacio personal (los niños deben aprender a manejar su soledad)

Puedes hacer tu propio curso de verano en casa, no necesitas material, puedes descubrir todo lo que ya tienes y no has aprovechado. Desde frijoles, cajas de cartón o disfraces viejos.

¿Qué hacer con los más chiquitos?

Los niños en preescolar se entretienen con texturas, colores, bloques, aquí algunas opciones:

● Hacer gelatina y jugar con la textura

● Tazón lleno de lentejas y mezclar pequeños objetos para que ellos los descubran con las manos

● Pintarse las uñas o la cara.

Todas estas actividades, los dejan embarrados o sucios, pero no existe la presión de presentarse así en

el colegio al día siguiente. Es una actividad que les hace madurar la integración de todos sus sentidos que

es la base de cualquier aprendizaje.

Para los más grandes

Lo importante es “venderlo” como algo maravilloso, escribirlo en una cartulina atractiva y de esta manera los niños se ilusionan y saben que va a pasar. El planear los tranquiliza:

1.- El DÍA DE COCINAR: No tiene que ser algo complicado, tal vez un postre o una ensalada, pero hay que planear los ingredientes, ponerse atuendo de chef y porqué no, invitar a los abuelos o amigos a probarlo.

2.-EL DÍA DE CAMBIO DE ROLES: En el que ellos serán los papás, encargados de que se cumplan las reglas, que se responsabilicen de las cosas de casa, que cuiden a sus “hijos” etc. Este es un juego divertido, que les da a los padres mucha información de cómo los ven sus hijos; pero debe reglamentarse para que no se salga de control y los niños decidan usar su tiempo de autoridad para algo peligroso o

agresivo.

3.-EL DÍA DEL ESCOMBRADERO: Que vean que juguetes o ropa ya no usan y les puede servir a alguien más, que ordenen su cuarto, o el espacio de juegos.

4.- EL DÍA LOCO: Es el día del peinado loco, la ropa loca y pueden tomarse fotos y pasarse el día relajado.

5.- EL DÍA DE ESPECIAL DE CADA UNO: El día en que el miembro elegido decide el menú de ese día,

Los demás deben consentirlo, puede elegir la ventana del coche si salen a pasear, elige un juego de mesao una película, etc.

6.- EL DÍA DE LA GENEROSIDAD: Deben pensar lo que les gusta a los demás, lo que necesita el otro y realizar un acto concreto de generosidad.

7.- EL DÍA AL REVÉS: Desde ponerse los zapatos al revés o la ropa, sentarse en lugares diferentes en la mesa, cambiar de cuartos o usar la mano no dominante para dibujar. Intentar que los hijos desarrollen su creatividad en este tema.

8.-EL DÍA DEL CAMPAMENTO EN LA SALA: Pueden usar todo el día en la planeación del campamento, que puede ser en la sala o en el jardín.

9.-EL DÍA SIN HUELLA: Es ese día que ni te bañas, ni te cambias la pijama ni te lavas los dientes.

10.- EL DÍA DEL CASINO: Juegos de mesa, apuestas entre toda la familia, ruletas, dados, etc. Lo ideal es que puedas vivir estos días con ellos o bien, si no te es posible dejarlos asignados y llegar del trabajo a recibir la reseña. Se recomienda asignar de 15 a 30 minutos al día para tener un momento especial con los hijos que recordarán toda la vida.