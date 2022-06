Crisis humanitaria por inseguridad en México: Ernesto López Portillo

"El nivel de temor, riesgos y daño califican como situación propia de una crisis humanitaria y de una emergencia nacional, no es para menos", así calificó el experto en seguridad Ernesto López Portillo la crisis de inseguridad que se vive en México.

López Portillo puntualizó en "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco que se debe dejar de ver "la violencia como un problema solo de la delincuencia organizada", pues afirmó "todo tipo de violencia se viene multiplicando, en las historias de personas familias, comunidades, lugares de trabajo, transporte público".

De acuerdo con el Índice Global del Crimen Organizado detalló que si bien es cierto que "la delincuencia organizada está a cargo de aproximadamente el 70% de los crímenes violentos en México", México es el cuarto lugar en países afectados por la delincuencia organizada en el mundo, principalmente por trata y el tráfico de armas.

"Los agentes estatales -dice el índice- son los facilitadores principales de la delincuencia organizada, lo que es devastador, pero importante para el diagnóstico del país", señala.

También advirtió la baja resiliencia de gobiernos y comunidades para sobreponerse a la afectación de la delincuencia organizada a través de la reconstrucción de entornos protectores, por lo que recalcó que "El Estado tiene que reconocer la gravedad del problema, pero es ahí a donde nos atoramos fuertemente".

López Portillo afirmó que "no estamos siendo capaces de hacer un diagnóstico común y una revisión completa, auténtica y profunda de la construcción de paz", pues no hay una definición común de lo que es seguridad, por lo tanto, dijo "no hay construcción colectiva de la salida y las autoridades no facilitan las soluciones".

Finalmente dijo que se requiere incluso del apoyo internacional para lograr una ruta propia de una emergencia nacional, concluyó.