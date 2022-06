El presidente no quiso atenderme: María Elena Ríos

"Amanecí muy triste, es muy cansado vivir de esta manera con la indolencia de las autoridades", ya son casi tres años de vivir de esta forma denigrante, María Elena no es el centro de México, son muchas las mujeres que están viviendo con temor, así compartió la saxofonista su decepción tras buscar ayuda el día de ayer en Palacio Nacional.

En entrevista para "Así las Cosas"con Javier Risco, detalló "no tuve suerte" me dijeron que dejara solicitud a Leticia Ramírez, quien iba a pensar la manera de ayudarle, pero afirma "esperaba un poquito más del Presidente, él y no quiso atenderme", por lo que aseguró "si es necesario regresaré a Palacio Nacional".

Tenía la esperanza de contarle todo al presidente, dijo, principalmente porque a mí agresor están a punto de darle un amparo para que lleve el proceso desde su casa y que el delito no sea feminicidio.

Y recalcó "me pregunto si es neta" que los magistrados puedan llegar a sus casas y ver a los ojos a su familia habiendo tomado un dinero producto de la corrupción.

Finalmente señaló que continúa sin saber el por qué le fue retirado el mecanismo de protección a víctimas por autoridades, "hombres machos" por lo que afirma "No me siento segura".