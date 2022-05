Voy a evidenciar a magistrados corruptos: María Elena Ríos

Estoy molesta, tengo miedo, pero también dignidad por eso voy a Palacio Nacional a exigir justicia y a evidenciar lo que pretenden los magistrados, así lo manifestó la saxofonista María Elena Ríos, a quien fue negado el mecanismo de protección por lo que se cuestiona ¿Qué necesita Alejandro Encinas, que me maten?

La saxofonista, declaró en el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin “mi agresor el ex diputado Juan “N”, solicitó la semana pasada un aparo del que no se me ha notificado pero que ya está en manos del Tribunal”, en tanto, el quinto implicado en su agresión sigue libre, el hijo del ex diputado.

Arturo Lázaro León de la Vega, Elizabeth Roxana López Luna y Ángel Alejo Torres, son los nombres de los magistrados, de los que María Elena manifestó “se acaban de corromper”, para permitir a su agresor llevar su proceso en casa y gestionar que el delito que se persiga no sea por tentativa de feminicidio, sino por heridas simples, lo que calificó como “una burla para todos”.

La hija de su agresor, Guadalupe Vera Hernández, dijo ha declarado que su padre saldrá mañana en libertad.

La saxofonista, quien fue víctima de agresión con ácido y que lleva más de tres años buscando justicia dijo “Yo no tengo el dinero, ni el poder político que ellos, y aunque lo tuviera lo correcto no es sobornar”, “El cometió un crimen y debe pagar”, señaló.

Recalcó su indignación, impotencia y frustración por la violencia de las propias instituciones, pues afirma que el viernes le fueron negadas las medidas de protección que el Estado debería otorgarle.

Además de las cicatrices de la agresión dijo, tengo que lidiar con la revictimización, Me quieren obligar a irme de mi país, pero yo no maté, no violé, ni estoy derrotada... no estoy de acuerdo en que México sea un país feminicida”, señaló.