Mantenimiento y pernos causa de colapso de L12, según informe DNV: El PAÍS

“En el gobierno les molesta que en el inforsme no estén puntualmente priorizadas cuáles fueron las causas inmediatas, y que pongan en el mismo nivel de causas el mantenimiento y los pernos que fueron inicialmente la causa del colapso”, señala la reportera de EL PAÍS, Georgina Zerega.

Junto con Elías Camhaji y Francesco Menetto, los periodistas presentan “El peritaje final de DNV señala fallas en las inspeccions y el mantenimiento como causas concurrentes en la tragedia de la Línea 12”, un reportaje exclusivo del diario.

En el espacio de “Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, Georgina Georgina compartió conseguimos el tercer y último informe de la consultora noruega DNV contratada para el peritaje del colapso del metro, mismo que fue rechazado por la jefa de Gobierno señalando que era tendencioso

La consultora señala Georgina, las barreras -factores que se podían haber usado para prevenir las causas del colapso-, son en el diseño, la certificación de la obra por un ente independiente, en la construcción los pernos faltantes y los que no estaban bien soldados y la cuarta y presente en este último informe “es la falta de mantenimiento e inspecciones de la Línea 12”: desde la inauguración hasta 7 años después.

La reportera compartió que con imágenes de Google y las tomadas tras el desplome con drones se ve la acumulación de agua en la estructura, lo que de acuerdo con el reporte de DNV se pudo haber detectado con una inspección visual, y en el caso de las soldaduras, debieron ser supervisadas por el consorcio constructor, cosa que no se hizo, detalla el informe.

Sobre responsabilidades, dijo, DNV solicitó entrevistas con cinco funcionarios señalados por la investigación de la FGR, como el DRO, un perito, un residente y otros, pero las solicitudes no tuvieron respuesta.

Antes de publicar el reportaje afirma Georgina se buscó al gobierno capitalino pero “rechazó el informe, no lo aceptan, no lo reconocen y no lo han recibido por los canales oficiales”, señaló la reportera.

Señalaron que el informe fue hecho por la filial mexicana de DNV y se notaba la calidad en relación a las anteriores entregas, de ahí la decisión del gobierno capitalino en demandar a la empresa noruega.