Suárez Gomís cree que confrontación con Vicente Serrano fue premeditada

El actor Héctor Suárez Gomís cree que alguien le avisó a Vicente Serrano que él estaba comiendo en un restaurante, ya que aseguró que iba a verse con alguien en ese lugar y ese alguien no llegó nunca ni al restaurante ni cuando rindió su declaración.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar en Así el Weso, explicó que entre Serrano y él hay malos antecedentes, que se remiten a 2012 cuando Serrano quiso robarle dinero al buscar contratarlo por segunda ocasión en Estados Unidos.

El segundo antecedente es más reciente y está relacionado con su crítica al gobierno en turno, como ha hecho con los anteriores, y Serrano, a quien describió como "un defensor a ultranza de la 4T" comenzó a atacarlo en su canal de youtube, a lo que él contestó en twitter, generando una dinámica de 'tuitazos' que no ha parado.

Tras dejar en claro que nunca golpeó a Vicente Serrano, quien intentó saludarlo hace unos días al entrar a un restaurante donde él ya estaba comiendo, y por los antecedentes que tienen "lo mandé a la mierda", tras lo cual Serrano se ubicó en la mesa de al lado desde donde se enfrentaron verbalmente a la distancia, hasta que se paró a confrontarlo y Serrano le recordó que traía escolta.

"Me pareció una amenaza brutal y con las yemas de mis dedos le jalé los lentes pero no se los estrellé, si lo hubiera hecho (golpearlo con los lentes puestos como asegura Serrano) habría huellas y Serrano no tiene nada". dijo.

Describió que Serrano comenzó a grabarlo y luego se acercó a decirle "qué bueno que se murió tu papá porque sin él no eres nada", a lo que Suárez Gomís respondió llamándole a la policía, momento en el que Serrano, dice, hace un escándalo, se tira al suelo y dice que se le bajó la presión. Y acabaron ante la policía declarando lo ocurrido.

Al cuestionarle si está tranquilo en caso de que el restaurante tenga videos de lo ocurrido y salgan a la luz, Héctor Suárez Gomís reiteró que él no golpeó a Serrano y cuestionó, ¿Jalar los lentes es agresión física?, ¿Zafarle los lentes y que se cayeran y rompieran es agresión física?