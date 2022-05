El gobierno no puede evadir la ley con el Tren Maya: Emilio Álvarez Icaza

El gobierno no puede evadir la ley con el Tren Maya, afirma el senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez Icaza tras su visita a Playa del Carmen y las obras del tren en Yucatán.

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, Álvarez Icaza dijo que el Presidente no se debe sentir atacado, se apela a su autoridad.

A invitación de especialistas y ambientalistas de #SelvameDelTren, el senador detalló su visita a los sistemas hídricos de las cavernas en Playa del Carmen y a las obras del Tren Maya, específicamente en el tramo 5 en donde pudo constatar que el primero es un sistema hídrico complejo y su intervención podría afectar la corriente de Holbox

La segunda visitar fue a las obras del Tren, en donde reconoció "es muy delicado no tener estudios de impacto ambiental", no solo por la devastación de selva y el sistema de cuevas, cuyo suelo no es más grueso de un metro por lo que se cuestionó ¿Cómo va a pasar por ahí un tren? Cuando el margen de riesgo es importante.

Ante tal situación dijo "no es con insultos, se debe bajar el tono y buscar el diálogo, debe haber estudios de impacto ambiental pues las consecuencias no las vamos a pagar nosotros sino las futuras generaciones", y adelantó la visita de activistas y especialistas de #SelvameDelTren al Senado.