Eduardo Clark niega aplicación de vacunas caducadas

Tenemos una serie de lotes que su último día de aplicación recomendada es mañana, no es algo que no haya pasado antes, son cerca de 25 mil vacunas que entre hoy y mañana se acaban, no es algo que no haya pasado antes, afirmó el director de la ADIP-CDMX

Sin embargo, dijo, esto no siempre fue así, afirmó Clark en "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, hemos estado bajo reloj para su aplicación, pero siempre han salido antes de su caducidad y no son las únicas que tenemos.

Recalcó que de 21 millones 300 mil vacunas ninguna ha sido aplicada fuera de su fecha y solo 6 mil vacunas no se han aplicado por caducidad, mismas que se ha devuelto a laboratorio 6 mil dosis por caducidad.

Actualmente se aplica la vacuna AstraZeneca en más de 300 puntos activos que trabajan este viernes y mañana sábado, hoy se analizarán otros puntos y se darán a conocer a través del sitio

Desde el pasado lunes detalló, se han aplicado 55 mil vacunas al día con este nuevo plan de vacunación generalizado en el que la mayoría de los que han asistido son personas que trabajan en CDMX y viven en el Estado de México.

En términos de residencia no hay requisitos, solo haber pasado cuatro meses de su última aplicación.