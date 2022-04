Prince in 20 minutes

Prince Rogers Nelson nació un 7 de junio de 1958 y MURIÓ UN DIA COMO HOY, pero de 2016.

Nació y creció en Minneapolis, y a los 19 años, ya tenía un contrato firmado con Warner.

Lanzó el disco “For You” en 1978 pero fue hasta la segunda producción, el disco homónimo “Prince”,

de 1979 con el sencillo “I Wanna Be Your Lover” que realmente empezó a llamar la atención.

De ese material, también sonaron los sencillos “Why You Wanna Treat Me So Bad?”; y “Sexy Dancer”

Este último es el más claro ejemplo de lo que esperamos en una canción de Prince: mucho, pero mucho funk, y una cachondez que siempre lo acompaño.

Para el año siguiente, se publicó “Dirty Mind”, que, como su nombre lo indica, iba definiendo la personalidad artística de Prince: un look y personaje andrógino, y canciones que tocaban temas como el sexo oral, los threesomes, el incesto y la eyaculación.

Y como si fuera una maquinita de música, año nuevo disco nuevo.

En 1981 lanzó Controversy… ¿ven cómo Prince sabía muy bien lo que estaba haciendo? y el título de este disco lo demostraba. En este álbum, Prince ya se iba relacionando con el color que lo acompañaría durante toda su carrera, EL MORADO.

Y en 1982, llegó el que quizás fue el primer gran himno de Prince como legado: del disco del mismo nombre, la icónica 1999

¿Cuántas veces no sonó esta canción en ese año, preparándonos para la llegada del nuevo milenio?

Por si no fuera suficiente, este disco también lanzó como sencillo “Little Red Corvette”

Pero si a hits nos vamos… ninguno como el Purple Rain de 1984. Se trataba del soundtrack para la película del mismo nombre con Prince en su debut actoral.

Como olvidar Let’s Go Crazy, la hermosa “When Doves Cry” y la tan covereada “I would die 4 you”, sin olvidar obviamente Purple Rain, con sus más de ocho minutos de duración, demostrando que no le importaba que no sonara en la radio por su longitud, siempre y cuando él quedara contento con su música

Algunos datos no tan conocidos de Prince es que compuso su primera canción a los 7 años y la llamó ‘Funk Machine’. ¿Ven lo que les digo? Siempre funky

Recordarán que en 1989 participó en otro soundtrack: el de la Batman de Tim Burton. Bueno, pues acepto solo porque le fascinaba Kim Basinger. Y, de hecho, fueron pareja un año después de su estreno.

Así cerró la década, pero en los noventa entregó su material más fino, con sencillos como “New Power Generation”, “Cream”, “Sexy MotherFucker” y “The Most Beautiful Girl in the World”, por mencionar sólo algunos y nos quedamos cortos.

Y esta transformación era de raíz, pues en el disco llamado por la gente “Love Symbol”, de 1991, fue que Prince dejo atrás su nombre para simplemente identificarse con este símbolo que representaba tanto el signo masculino y femenino.

Para facilitarnos las cosas a los locutores de radio que no teníamos manera de pronunciar su símbolo, se le comenzó a llamar “El Artista previamente conocido como Prince, o simplemente “El Artista”

Era plan con maña, pues a Prince le urgía terminar su contrato con Warner y hacer lo que le diera la gana. Tan es así, que en cuanto terminó su compromiso con ellos, sacó un disco triple, el Emancipation.

Y fue hasta el 2000 que regresó a usar el nombre de Prince, ya sin ningún compromiso con la disquera.

El 4 de febrero de 2007 se convirtió en una de las superestrellas en aparecer en el medio tiempo del Super Bowl, y es que para estas alturas ya pocas metas y logros le hacían falta por conquistar.

En abril del 2016 que comenzó con una serie de problemas de salud. Se decía que tenía influenza, que sufría de intensa deshidratación.

Fue el día 21 cuando cayó inconsciente en su casa, y los médicos no pudieron hacer nada más por él. El parte médico de unos días después declaró que había muerto de una sobredosis accidental de fentanilo, a los 57 años.

UN DATO ESCALOFRIANTE es que en ese 2016, el fentanilo y sus derivados fueron el producto más común de muertes por sobredosis en los Estados Unidos.

El legado de Prince no solo en lo musical sino en la cultura pop es indiscutible.

Y para cerrar este homenaje, un último fun fact: la ultra popular canción Kiss, de 1986, la compuso para dársela a “Mazarati”, una banda alterna formada por sus músicos Brown Mark y Bobby Z.

Pero después de darle varias vueltas y darse cuenta de que la rola estaba realmente buena, decidió quedársela para sí mismo.

Larga vida a Prince