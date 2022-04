¿Cómo afecta la dislexia a tus hijos?

Dr. Antonio Rizzoli Córdoba, Especialista en Neurología Pediátrica y Pediatra del Desarrollo, Jefe fundador del Servicio de Pediatría del Desarrollo y la Conducta (antes Unidad de Investigación en Neurodesarrollo) del Hospital Infantil de México Federico Gómez (HIMFG).

¿Sabían que la dislexia es significativamente más predominante en hombres que en mujeres?

Según el estudio Sex-related differences in reading achievement, esto se debe a la presencia de factores hormonales protectores en mujeres. Pero ¿alguna vez se imaginaron que esto pudiera afectar fuertemente al aprendizaje de sus críos?

Invité a Antonio Rizzoli, Especialista en Neurología Pediátrica y Pediatra del Desarrollo, Jefe fundador del Servicio de Pediatría del Desarrollo y la Conducta, para que nos explicara cómo identificar si nuestro hijo tiene esta condición y cómo ayudarlo.

Primero pregúntate si presenta algunas de estas señales:

Dificultad para distinguir entre derecha e izquierda

Invertir letras, palabras o números después de primer o segundo grado

Dificultad para reconocer patrones, o clasificar objetos por su tamaño o forma

Dificultad para entender y seguir instrucciones, o mantenerse organizado

Dificultad para recordar lo que se acaba de decir o lo que se acaba de leer

Falta de coordinación al moverse

Dificultad para realizar tareas con las manos, como escribir, cortar o dibujar

Dificultad para entender el concepto del tiempo

Algunos ejemplos de trastorno del aprendizaje son los siguientes:

Dislexia: dificultad con la lectura.

Discalculia: dificultad con las matemáticas.

Disgrafia: dificultad con la escritura.

Los niños con trastornos del aprendizaje pueden sentirse frustrados por no poder dominar un tema a pesar de su esfuerzo, y pueden comportarse mal, sentirse desamparados o abstraerse. El trastorno del aprendizaje también puede presentarse con trastornos conductuales o emocionales, como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) o ansiedad. La combinación de los problemas puede hacer que sea particularmente difícil para un niño tener éxito en la escuela. El diagnóstico adecuado de cada trastorno es crucial para que el niño pueda recibir la ayuda correcta para cada uno.

Tratamiento de los trastornos del aprendizaje

Los niños con trastornos del aprendizaje a menudo necesitan ayuda e instrucción adicional especializada. Tener un trastorno del aprendizaje puede hacer que el niño cumpla los requisitos para recibir servicios educativos especiales en la escuela. Habitualmente, las escuelas realizan sus propios exámenes de detección de trastornos del aprendizaje para ver si el niño necesita intervención.

Es necesario que un profesional de la salud realice una evaluación si existen otras preocupaciones sobre el comportamiento o las emociones del niño. Los padres, proveedores de atención médica y la escuela pueden trabajar en conjunto para encontrar la ayuda profesional y el tratamiento correctos.

Un estudio publicado en Diciembre de 2021 en el British Journal of Educational Psychology concluyó que es muy importante el tener precaución en el etiquetar a las personas con “dislexia” ya que puede pasar que los papás y los maestros tengan menores expectativas en aquellos con etiquetas versus con los que no.

Se reportaron los resultados de un meta-análisis realizado en estudios publicados de adultos con dislexia, e identificaron los siguientes resultados:

Los adultos con dislexia mostraron peor desempeño en la mayor parte de las tareas de lectura y escritura, excepto la comprensión lectora.

Estas dificultades se exacerbaron por la medida de velocidad, lectura de “pseudopalabras”, conciencia fonológica y conocimiento ortográfico. En términos generales, el estudio mostró que las dificultades de lectura y escritura que persisten en la etapa adulta de personas con diangóstico de dislexia es más notorio en la velocidad.

En el studio Prevalence of Developmental Dyslexia in Primary School Children: A Systematic Review and Meta-Analysis se describe como la dislexia del desarrollo es un problema que tiene un impacto negativo en la vida del individuo, y realizó un meta-anñalisis para identificar la prevalencia global del problema en niños y niñas de edad escolar, identificando que la prevalencia estimada global es del 7.10%; siendo significativamente mayor en hombres (9.22%) que en mujeres (4.66%).

En el estudio Sex-related differences in reading achievement, se hipotetiza como la dyslexia es más prevalente en hombres, atribuído a la presencia de factores hormonales protectores en mujeres.