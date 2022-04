No vamos con la reforma eléctrica de Presidencia: Zambrano

No vamos con la reforma eléctrica planteada desde Presidencia, aseguró el líder nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano en entrevista para "Así las Cosas" con Ibeth Parga.

Zambrano aseguró que es una reforma regresiva que no garantiza que bajen los precios de la electricidad, y no avanza en la perspectiva de transición energética para tener energías limpias y no seguir contribuyendo al calentamiento global, y fomenta la desaparición de los órganos reguladores, pues señaló que busca acumular "todo el manejo de la electricidad en un solo organismo en la CFE en manos de un corrupto como Bartlett"

Por ello dijo la oposición ha creado una contrapropuesta de reforma eléctrica, de la que aseguró es integral, a diferencia de defendida por Morena que además de mantener el control eléctrico en la CFE, dijo "los contratos de inversión existentes los va a tener que pagar el país", y no es solo "un toma y daca", por lo que afirmó que en cuanto la reforma de que defienden sea rechazada, la oposición presentará la propia.

"En cuanto no pase la reforma regresiva que alienta la corrupción, presentaremos la nuestra y veremos si están dispuestos a un ejercicio de discusión", señaló.

Respecto a la ausencia del PRD en la reunión extraordinaria de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, el presidente nacional del PRD, dijo que ésta no se apegó a la norma, ni se fundamentó el por qué se citaba a ella, además de que debía hacerse con 24 horas de anticipación. No es toma y daca, es una decisión que impactaría a millones, aseguró.

Ante un posible boicot de Morena por aprobar la reforma, dijo que podrían cercar las entradas e impedir la entrada de legisladores, y con su mayoría pueden votar solos y sacar adelante su reforma, "son capaces de cualquier cosa, ya lo vimos ayer", en el ejercicio de revocación de mandato de que dijo "fue un fracaso político para el propio presidente".

El líder perredista aseguró que no él no fue a la consulta, para no ser parte de "ese engaño que ha costado miles de millones de pesos", concluyó.