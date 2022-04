¿Cómo lidiar con los comportamientos de tu adolescente?

Juan Pablo Arredondo, Psicólogo Familiar con más de 32 años de experiencia en el trabajo con niños, adolescentes, adultos, parejas y familias.

Lidiar con los adolescentes es todo un tema, más si los papás no estamos preparados para entablar conversaciones con ellos y explotamos a cada rato. Para ayudarnos a lidiar con ellos, invité al psicólogo Juan Pablo Arredondo, quien nos dirá cuáles son los problemas más recurrentes con los adolescentes y cómo lograr no tirarnos de los pelos.

Estos son los principales retos a los que nos enfrentamos…

1. Los adolescentes tienen comportamientos que a pesar de ser complicados de tratar, muchos de ellos se consideran dentro de los parámetros normales propios de la edad.

2. La línea divisoria entre lo normal y lo que pudiera ser patológico, suele ser muy endeble.

3. Este es uno de los problemas más difíciles de resolver con nuestros hijos adolescentes.

4. Las situaciones que presentan pueden ser preocupantes por dos razones: una, que puede tener varias características o conductas indeseables (varios poquitos hacen un muchito) y dos, porque puede tener alguna o algunas, muy exacerbadas.

5. Por consiguiente, existen algunos comportamientos que son comunes en los adolescentes que pueden en verdad convertirse en verdaderas complicaciones en el día a día.

Adicionalmente, la posibilidad de que algunos de estos comportamientos puedan ser graves o alarmantes es una de las fronteras más difíciles de encontrar.

A continuación, diremos algunos de los problemas mas frecuentes que enfrentamos con los adolescentes.

⁃ Mi hijo habla de muerte, que se quiere morir, que no tiene esperanzas y no le encuentra sentido a la vida.

⁃ Encierro: (Síndrome de Pandora) Mi hijo no quiere salir de su cuarto, quiere permanecer encerrada, no quiere convivir.

⁃ Celulitis: Mi hijo esta metido todo el día en el celular. No convive, no hace caso. A donde vamos esta pegado al celular.

⁃ Baja académica: Mi hijo ha bajado académicamente, si es en línea no se quiere conectar, y si va, no hace trabajos, ni tareas.

⁃ Rebeldía, oposicionismo, reto: Todo discute, nada le parece, de todo se queja, es super negativo, es crítico, no le puedo decir nada porque reacciona horrible.

⁃ Trastornos alimenticios: Mi hij@ no quiere comer, cuentas las calorías, no acepta comer nada, vomita o evita comer.

⁃ Cortarse: Mi hijo se corta, detectamos que tiene marcas y se lastima.

⁃ Alcohol y embriaguez: Mi hijo a tenido días en que ha llegado muy borrach@

⁃ Mariguana: Mi hijo esta consumiendo mariguana, ¿qué hago?

⁃ Odio a mi Mamá/Papá: Mi hijo no me soporta. No sé qué hacer para que no me perciba de la manera en la que lo hace.