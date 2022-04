En 2019 encontramos cuenta que coordinó hashtags contra periodistas: Piña

En 2019 en México encontramos una cuenta en Twitter que coordinó los hashtags contra periodistas, #PrensaCorrupta, #PrensaProstituida, su nombre de usuario emergió del análisis propio y de varios colegas; al ser señalada y tuiteada, la cuenta fue suspendida por Twitter, y fue ahí cuando empezó el problema, así inició el relato de Carlos Piña, académico e investigador de la Universidad Veracruzana, quien fue víctima de la Red AMLO.

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, el doctor Piña detalló que una vez descubierta la cuenta, Twitter la suspendió, y es ahí donde empezó realmente el problema.

La cuenta dijo "estalla en mi contra y coordina a través de grupos de Telegram y Whats App a toda la Red AMLO para que se vaya a atacarme en todos los tuits o todos los análisis futuros que yo hiciera a partir de 2019".

El investigador señala los usuarios Jorge Castillo, Juan Castillo y Laura Moreno quienes dijo "se dieron a la tarea de tratar de silenciarme presionando a la Universidad Veracruzana a través de correos electrónicos a varias autoridades, a mi persona".

Afirma que le exigieron en el 2020 entregar su código fuente de los análisis, el equipo personal que utiliza para su trabajo y su destitución de la Universidad Veracruzana; no obstante pudo comprobar su labor y la demanda en su contra procedió como inoperante contando con el apoyo de la propia institución académica.

La reacción, de estas redes señala el investigador, obedece a que "muchas de estas personas no entiende que este tipo de análisis son abiertos", es decir, Twitter permite la recolección de todos nuestros datos, pero detalla que "por no leer los términos de servicio de una red como Twitter", pues afirma estos señalan que "si nosotros estamos dentro de esta red, que es una red que pertenece a una empresa, tus datos son públicos y al no tener ni el candadito, están expuestos y pueden ser analizados, recolectados y estudiados".

Con ese desconocimiento, dijo "creen que tenemos una granja de servidores y que recolectamos información, y no, uno puede solicitar la información como si fuera una plataforma de transparencia y no tiene ningún costo".

Señaló que dicha red busca hacer pasar como orgánicas, sus campañas, "pero muchos de los estudiosos de nos hemos dado cuenta que lo que están haciendo es inflar artificialmente las tendencias".

El investigador, realiza análisis de redes sociales y conversación digital tanto en plataformas como Facebook, Twitter, Instagram o Tik Tok, con la recolección de información para su análisis y estudio de los patrones de comportamiento desde 2010 en Inglaterra, posteriormente en la UNAM y ahora en el Laboratorio para Análisis de la Información a través de las Redes Sociales en Internet, desde donde reconoce la importancia de dar a conocer su labor y resultados a la ciudadanía.