¿Eres víctima de los vampiros energéticos?

Tessa West, profesora asociada de psicología en la Universidad de Nueva York y experta líder en la ciencia de la comunicación interpersonal. Obtuvo su doctorado en Psicología Social en la Universidad de Connecticut en 2008. Su investigación se centra en comprender la naturaleza y la dinámica de la percepción humana, en particular, cómo percibimos a los demás en las interacciones entre razas. Es la autora del próximo libro "Jerks at Work: Toxic Coworkers and What to Do About Them”:

tessawestauthor.com // TW: @TessaWestNYU // IG: @west.tessa

· ¿Les ha pasado que se sientan en su escritorio y están a punto de abrir su excel cuando un compañero de trabajo se les acerca, y después de 20 minutos de conversación, cuando finalmente se va, los deja demasiado cansados para completar cualquier tarea? Bueno, se han convertido en la última víctima de un vampiro energético.

¿Qué son los vampiros energéticos?

· Son personas tóxicas que absorben tu fuerza vital y te dejan emocionalmente exhausto, ya sean egoístas, manipuladores o demasiado habladores.

· Uno de sus lugares de caza favoritos es la oficina, y ahora que estamos volviendo a ellas, debemos tener cuidado.

· Estas personas son AGOTADORAS porque cada vez que interactúas con ellos, es una experiencia estresante.

Detectar un vampiro energético en la naturaleza

· Algunos de estos depredadores son más fáciles de detectar que otros.

· Ahí les van algunos signos: o Te sientes atrapado hablando con alguien que no contribuye a tus objetivos laborales o Sientes que has estado ocupado todo el día, pero apenas completaste alguna tarea o Estas personas pueden disfrazarse de extrovertidos que dan información en las reuniones para ser vistos y reconocidos, pero que rara vez completan las tareas por sí mismos o Otras veces, los vampiros energéticos son pesimistas descarados, o sea, las personas que entran a una habitación con una nube de lluvia sobre su cabeza y, con el tiempo, la víctima también puede volverse más negativa. o Los líderes tampoco están exentos de ser vampiros energéticos. Un líder que asigna trabajo a otras personas sin ofrecer hacer nada e inventa problemas que no existen puede ser un vampiro energético, dijo.



La presa favorita de un vampiro energético

· Los introvertidos y las personas que ven lo mejor en los demás suelen ser los principales objetivos de los vampiros energéticos

· Los vampiros energéticos pueden sentir las debilidades, por lo que también persiguen a aquellos que son reacios a los conflictos y fáciles de engañar

· Intentan aprovecharse de aquellos que no se sienten cómodos enfrentándose a ellos en el momento.

· También evitan a los compañeros de trabajo que tienen una rica red social porque esos compañeros de trabajo actúan como un conjunto metafórico de guardaespaldas.

Aprende a luchar

· El primer paso para evitar que un vampiro de energía se aproveche de ti es reconocer que estás siendo atacado. Una vez que detectes esas señales de advertencia, rechaza el juego.

· Siempre es mejor evitar las interacciones con el perpetrador si puedes, pero si es inevitable, debes desarrollar un estilo de comunicación directo.

· Puedes recurrir a un truco simple pero efectivo cuando tratas de esquivar a un vampiro de energía: Ponte de pie físicamente. No te sientes en su escritorio porque los vampiros de energía no captan señales sutiles y no verbales de que es hora de irse y se quedarán allí para siempre.

porque los vampiros de energía no captan señales sutiles y no verbales de que es hora de irse y se quedarán allí para siempre. · Cuando estás de pie, creas una especie de urgencia o incomodidad de que esta interacción no va a durar mucho.

· Para terminar la conversación , dile a la otra persona que debe irse, luego deja tu espacio de trabajo y haz un viaje rápido al baño o a otro lugar.

, dile a la otra persona que debe irse, luego deja tu espacio de trabajo y haz un viaje rápido al baño o a otro lugar. · Al igual que los vampiros normales, los vampiros energéticos se alejan de la luz del sol. Evitarán a los empleados que tengan una personalidad brillante y positiva.

· Si eres naturalmente muy optimista y desvías su comportamiento, entonces buscarán a alguien más que sea más débil y no tenga la misma defensa.

¿Podría ser un vampiro energético?