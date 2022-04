He vivido una violencia política brutal; seguiré en el Senado: Susana Harp

He vivido una violencia política brutal, afirmó la senadora de Morena por Oaxaca, Susana Harp quien aseguró no se sumará al proyecto de Salomón Jara.

Le deseo todo el bien a Morena a mi tierra y seguiré trabajado, afirmó la senadora en entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decidiera mantener la candidatura de Salomón Jara Curz y desechar la impugnación presenta por Susana Harp por falta de paridad de género en el proceso de asignación de candidaturas en Morena.

La también cantante externó su sentir "en lo individual triste porque tenemos un proyecto amo profundamente mi tierra queríamos trabajar desde ese espacio donde hemos encontrado gente que quiere transformar a Oaxaca más allá de partidos".

Detalló que tras presentar evidencias y más de 12 impugnaciones, con la votación de ayer el resultado fue definitorio, pese al proyecto del magistrado Vargas.

No obstante, se dijo contenta pues en lo colectivo dijo "logramos en tres meses de muchísimo trabajo abrir esta puerta que hacía falta aclararla en la Constitución y ahora los partidos si van a tener que realmente hacer una paridad sustantiva y no numérica en el caso de las mujeres para las candidaturas de los gobiernos de los estados", no fue en balde, hicimos esta chamba y sirvió, señaló.

En el Tirbunal dijo se habló de alternancia, que no es fácil de aplicar, "para esta ocasión no puedo competir, pero más adelante sí".

De momento dijo voy a concluir mi periodo como senadora, tres de mis discos han sido leyes, las mismas causas que he buscado visibilizar en el escenario lo he logrado desde el Senado.

Respecto al caso de desaparición de la activista Claudia Uruchurt Cruz el 26 de marzo, dijo que la fiscalía tiene que llegar a conclusiones rápidamente, pues hay gente en la cárcel pero el caso no se ha esclarecido. Triste que Oaxaca esté viviendo este tipo de violencia y acciones contra alguien que se manifiesta para que no ocurra el robo no puede terminar e esta forma, Oaxaca está llegando a otro tipo de violencia, señaló.

A la pregunta de ¿Te sumarías al proyecto de Salomón Jara a colaborar en su gobierno? Harp dijo no, definitivamente no, he vivido una violencia política brutal de diferentes formas desde que se abrió la posibilidad de contender por Oaxaca, aseguró.

En lo colectivo remendamos la plana y eso me hace profundamente feliz, concluyó.