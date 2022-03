El arte de fluir para no sufrir

Ismael Cala, periodista, autor betseller. Estratega de vida y de negocios. Empresario y emprendedor social.

De qué va:

Fluir para no sufrir no es un simple eslogan, sino la síntesis de una filosofía de liderazgo.

Pero, OJO: fluir y aceptar no significa dejar que las cosas sucedan, sino hacer que las cosas pasen.

En este libro, Ismael Cala les explica los 11 principios del líder bambú, un camino hacia la transformación del ser humano en un líder capaz de empezar a hacer la diferencia en su vida y en la de los demás.

El libro es el resultado de un proceso de investigación sobre el camino hacia la felicidad, la plenitud y la autorrealización personal.

Los 11 principios

Integridad

Versatilidad

Flexibilidad

Colaboración

Espiritualidad

Exponencialidad

Fuerza serena

Pasión

Resiliencia

Gratitud

Consciencia-elevación

IDENTIDAD: Las 3 claves

Auto observar: Hacerlo de modo humilde y sin juicio es el primer paso en busca de la integridad. OJO: humildad no significa escasez. La clave es manifestar la humildad desde un lugar de abundancia interna, y simplificar nuestra vida mirando hacia adentro, no hacia afuera. Lo que hacia afuera se complica, hacia adentro se simplifica Es dentro donde tenemos la posibilidad de hacer cambios en aceptación amorosa y agradecida para ir elevando el nivel de consciencia.

Identificar: Una vez que estamos en “tierra adentro”, el paisaje puede presentarse de manera confusa y desordenada. Por eso, la tarea que debemos emprender en busca de la integridad es “identificar”: dónde no estoy siendo coherente, cuáles son las cosas que me impiden estar conectado con mi esencia.

Rectificar: Hay que tomar la acción correctiva para alinear las brechas de mi integridad. Es to es quizá lo que requiere de un mayor valor porque implica romper una inercia de hábitos y, muchas veces, implica salir de la zona de confort.

VERSATILIDAD: Las 3 claves

Práctica el pensamiento creativo: La creatividad tiene su proceso. Hay varias técnicas para despertarla, pero aquí les va una “El vómito de la mañana”. Lo único que tienes que hacer es tomar un cuaderno y llenar tres páginas con cualquier pensamiento que se te cruce por tu cabeza. Esto es una terapia de drenaje, donde no juzgas ningún pensamiento, ni lo censuras.

Abraza el cambio: Atravesar un proceso de cambio es necesario para adaptarse a un mundo cada vez más volátil y dinámico. Hay que identificar el dolor como un ciclo pasajero que detrás trae un aprendizaje, para así no permanecer en él y poder convertirlo en un sufrimiento evitable. Libérate de las cadenas de la rigidez, suelta el paradigma de ver para creer y abrazar el paradigma de los visionarios versátiles que es creer para ver. Solo cuando creas algo nuevo, podrás conformar algo nuevo.

Desarrolla la curiosidad: El proceso de autoconocimiento y el aprendizaje es inagotable. Lee cosas nuevas, géneros que nunca has leído y que hasta te incomoden.

FLEXIBILIDAD: Las 3 claves

Comprensión: Ante el entorno cambiante. Aceptación vs avalar o estar de acuerdo. Puedo aceptar algo y no necesariamente estar de acuerdo con ello. La diferencia es que, en nuestro equilibrio mente – corazón, la mente está en desacuerdo con la situación o el evento, pero el corazón entiende que la aceptación y el no resistir lo inevitable del momento nos trae paz y desde allí, podemos reflexionar mejor. OJO: Aceptar no es resignarse, es entender lo que no puedes cambiar y fluir con eso.

Elegir el bienestar: Desacuerdo vs desagrado. Muchas veces no vamos a estar de acuerdo con lo que está sucediendo, pero eso no implica que le añadas desagrado.

Confiar en el bien mayor: Eso nos permite aceptar y fluir para atravesar el proceso con mayor facilidad.

COLABORACIÓN: Las 3 claves

Excelencia vs competencia: Buscar la excelencia no es sinónimo de competir, porque el progreso es siempre en función de uno mismo. Cuando entras en competencia estás internamente comparándote con un ideal o con algo externo.

Abrirte a la abundancia del universo: El líder bambú es capaz de reconocer que la generosidad y la solidaridad son el verdadero camino hacia la abundancia. La abundancia es energía, así que incluye muchas cosas más que el dinero. Vivir en abundancia es fluir con la incertidumbre.

Servir a otros: Para servir a otros primero tienes que reconocerte, porque no puedes ayudar a otros, sino puedes contigo mismo. Si ayudas a otros desde la inconsciencia, entonces seguirás repitiendo los mismos patrones de conducta: miedo, lamento, resentimiento, queja, culpa, amargura y no estarás aportando valor alguno a tu trabajo. El siguiente paso sería practicar la escucha verdadera.

PASIÓN: ¿Cómo incorporarla a mi vida?

Si no tienes clara cuál es tu pasión: no necesariamente un hobby es una pasión, pero puede que un hobby termine siendo una pasión.

Ponte en acción para incorporar la práctica o tomar clases de actividades que te atraogan.

Mantente atento a cómo te sientes y revisa tus niveles de energía antes y después de hacer la actividad.

Si te conecta con tu pasión, te sentirás con mayor energía vital luego de hacerlo.

Deja el ego en la puerta: incorpora la humildad cuando empieces a practicar la actividad que podría ser tu pasión.

Recuerda que se necesitan al menos 10 horas de práctica para alcanzar una maestría.

Si ya tienes identificada tu pasión, revisa desde una mirada neutral si es armoniosa u obsesiva.