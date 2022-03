Mesa: Confesiones de parejas swinger

Tienen 25 años juntos.

23 años de ser swinger

Empezaron cuando Mariana tenía 20 años y Diego 21

¿Quién le propuso a quién? Para ambos fue un proceso muy natural. Pero no definen quién fue el primero en ponerlo sobre la mesa.

Son del tipo de swingers que hacen intercambio completo, que siempre juegan juntos, y prioriza a su pareja sobre cualquier otra cosa.

Lo más difícil de ser swinger: (Mariana) Al inicio lidiar con los miedos a lo desconocido. Con el montón de complejos sobre su propio cuerpo. (Diego): Aprender a no tomar decisiones por Mariana.

Lo más increíble de ser swinger: El fortalecimiento de su vínculo como pareja. La calidad de amistades que han encontrado. Para Diego, tienen una vida de sueño. Tienen lo mejor de una relación estable, comprometida y sólida, llena de amor y solidaridad.

¿Por qué decirle no a la exclusividad sexual? Porque no es garantía de felicidad. Y porque la monogamia tradicional no es una estrategia que le funcione a todo el mundo, probablemente, incluso tampoco funciona para la mayoría de las personas.

Su experiencia más rara: Pueden ser desde una chica que después de que jugaron los cuatro se encerró a llorar en el baño porque no tenía muy claro lo que estaba sucediendo con su pareja.

Casi NO TIENEN REGLAS. Lo que sí es importante para ellos es estar siempre juntos, de una o de otra forma.

Sus 5 mejores consejos para entrar al mundo swinger

Vayan siempre al ritmo del que va más lento.

Compartan sus expectativas, deseos y temores entre ustedes con toda claridad. Nadie adivina ni asume nada.

Constantemente comuníquense, de una u otra forma

No presionen a nadie

El mundo sw es un mundo muy feliz al que la gente viene a pasarla bien. No traigan para acá la cosas que están mal en el mundo exterior (prejuicios, chismes, luchas pinches de poder…).

Errores que deben evitar los que quieran entrarle

El síndrome de la última oportunidad.

Expectativas demasiado altas o demasiado bajas.

No comunicarse con los demás con suficiente claridad.

No rompan sus acuerdos o reglas o límites al calor del momento.

No atreverse a probar o pedir algo por miedo a “¿qué vas a pensar de mí?”

PAREJA 2: PINK Y BLACK

Tienen 27 años de casados

Casi 20 años siendo swinger

Empezaron a sus veintitantos

Black se lo pidió a Pink, y ella hasta se desconcertó y se molestó.

Les gusta experimentar de todo un poco dependiendo del mood.

Lo más difícil de ser swinger: Trabajar con los paradigmas acerca del sexo. Con el machismo y los celos

Lo más increíble de ser swinger: Una relación basada en confianza y sus aventuras. Además de una relación llena de comunicación en todos sentidos, entendiendo que el amor no es lo mismo que el sexo.

¿Por qué decirle no a la exclusividad sexual? Porque no les gusta la monotonía.

Su experiencia más rara: Encontrarse a gente del medio del espectáculo en un club SW.

NO TIENEN REGLAS, hacen acuerdos dependiendo del mood o la fantasía

Sus 5 mejores consejos para entrar al mundo swinger

A) Leer Jardin de Adultos.

B) Escuchar Sex Whispers.

C) Platicar sus fantasías y que tan dispuestos están a realizarlas.

D) Atrévete a vivir las experiencias, que no te cuenten.

E) Comunicación efectiva siempre, qué te gusta y que no.

Errores que deben evitar los que quieran entrarle

A) Utilizar el Lifestyle como solución de problemas de pareja.

B) Crear vínculos afectivos.

C) Falta de sinceridad o lealtad.

¿Qué es el swinging?

Se refiere a actividades consensuadas en las que una pareja estable y afectivamente monógama decide compartir su sexualidad con otras parejas. Es esencialmente una práctica para parejas ¿hombre-mujer? que pueden incorporar a otras parejas, a individuos o a grupos enteros. Lo importante es que el vínculo emocional primario, es decir, la pareja, se mantenga como unidad.

No es lo mismo que el poliamor

Ser swinger es diferente a tener una relación poliamorosa, porque estos pueden tener varias parejas de manera simultánea (hay encuentros sin la pareja principal y hay sentimientos involucrados, es como relaciones paralelas), los swingers no requieren salir del esquema de la monogamia, solo es un encuentro sexual y bye. Tampoco es lo mismo que tener una relación abierta, donde queda abierto el permiso de expresar interés o tener una relación erótica o afectiva por otra persona sin necesidad de decirle a la pareja formal.

4 formas de iniciarse en el mundo swinger

Clubes sw

Viajes para adultos

Redes sociales swinger

Fiestas y sexo grupal

Lo que deben entender en su primera experiencia swinger

Es una actividad recreativa.

Es una aventura en pareja.

Elijan juntos sus primeras alternativas para conocer a otras parejas swinger.

Hagan planes juntos.

Cumplan el código de vestuario.

Disfruten el momento.

Vayan al ritmo del que va más lento.

Platiquen sobre lo ocurrido.

Lleven sus experiencias a la cama.

Si les gustó, repitan

¿Puedo ser swinger si no tengo pareja?

No, no puedes. El swinging se refiere a las actividades sexuales de una pareja que decide compartir su sexualidad con otros. Lo que sí puedes es acercarte o ser parte del ambiente swinger para que puedas estar dentro de la vida y la cama de esas parejas que quieren abrirse a otras personas.

¿Hay que usar seudónimos o mejor nuestros nombres reales?

Depende de ustedes y de sus condiciones particulares.

Hay dos tipos de seudónimos: Los screen names, handles o usuarios que se usan en redes sociales en las que, obviamente, no quieren usar sus nombres completos con apellidos, fotos y RFC.

Éstos son del tipo mexicouple o SexyG33k5, por citar un par de ejemplos famosos.

No significan nada para quienes no los conocen, pero de alguna manera crean una identidad en línea con personalidad propia y proveen algo de información sobre la pareja que está detrás de éstos.

Es mejor si todos en la comunidad los conocen por el mismo apelativo.

Clubes y fiestas swinger. En la Ciudad de México hay muchísimas opciones. Libido, Coliseum, Dreams, Púrpura y Lupita Roma son, PARA NOSOTROS, las mejores alternativas.

Tienen que:

Reserven con anticipación.

Respeten el código de vestuario de la noche.

Vayan preparados para consumos mínimos.

Mantengan el alcohol bajo control.

Atrévanse a hablar con otras parejas.

Diccionario swinger

Soft: que no hace intercambio completo.

Full: que sí lo hace.

Vainilla: que no es sw.

Playroom: cuarto, casi indispensable, en el que ocurre la magia.

Cuckold: ella juega, él no.

Stag & vixen: ella juega, él no.

Cuckquean: él juega,ella no.

Gangbang: muchos hombres, una sola chica.

Unicornios: chicas solas en el mundo sw.

Single: chico solo en el mundo sw.

Cazadores: parejas que saben ligar.

Icebergs: parejas que no son muy buenas para pasar de las palabras a los hechos.

Fun fact: El término lo inventó el señor Medici y la magia del internet se encargó de hacerlo de uso común).

Blizz: Blizz no significa absolutamente NADA. NADA. Alguien inventó que el término significa que las chicas jueguen sin intervención de los hombres y en México se puso de moda usarlo. Pero no viene de ninguna parte, no tiene ninguna raíz ni razón de ser.

Los cuidados básicos

Usen condón siempre.

Usen condones también cuando compartan juguetes.

Carguen toallas desinfectantes para limpiar los juguetes y las manos.

Háganse chequeos médicos y análisis clínicos regularmente.

Mantengan a su ginecólogo informado de sus actividades.

Vacúnense contra VPH. (En el Instituto Nacional de Nutrición es muy barato).