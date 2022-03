¿Cómo se hace una película de terror?

Isaac Ezban, Guionista y director mexicano, co-fundador de Red Elephant Films y Autocinema Coyote.

Parte de su trabajo

Cosas feas (2010)

México Bárbaro (2014)

El Incidente (2014)

Los Parecidos (2015)

Parallel (2018)

En septiembre estrena su próxima película “MAL DE OJO”, está en fase de postproducción. Es una película de terror donde también pasaron ¡¡cosas raras!!

Top ten películas de terror de todos los tiempos, según Rotten Tomatoes

PSYCHO (1960)

GET OUT (2017)

THE CABINET OF DR. CALIGARI (1919)

US (2019)

ALIEN (1979)

KING KONG (1933)

NOSFERATU (1922)

THE NIGHT OF THE HUNTER (1955)

THE INVISIBLE MAN (2020)

A QUIET PLACE (2018)

Los mejores clásicos del cine de terror

‘Psicosis’ (1960)

‘El exorcista’ (1973)

‘El bebé de Rosemary’ (1968)

‘Pesadilla en Elm Street’ (1984)

‘Carrie’ (1976)

‘Saw’ (2004)

‘El resplandor’ (1980)

Invasion of the Body Snatchers (1956)

Scream (1996)

Cabin in the Woods (2012)

Fun facts

El Exorcista fue la primera película de terror nominada al Oscar a la Mejor Película.

El color rojo está presente en casi todas las tomas de El Resplandor.

Mientras filmaban Scream, a los actores nunca se les permitió ver al hombre que da voz a Ghostface (Roger L. Jackson). El director Wes Craven pensó que haría que sus actuaciones fueran más realistas, y Jackson se escondería en el set y en realidad haría las llamadas telefónicas durante las escenas.

Sissy Spacek durmió con su ropa ensangrentada durante tres días mientras filmaba la escena del baile de graduación de Carrie para mantener la continuidad.

Mientras filmaban la escena de apertura en Final Destination 2, los actores tuvieron que subirse a la montaña rusa 26 veces.

La sangre utilizada en La noche de los muertos vivientes es sirope de chocolate

Por su previa experiencia como bombero voluntario, Jack Nicholson, derribó la puerta de utilería con el hacha en El resplandor demasiado rápido. Tuvieron que cambiarla por una puerta real para esa escena.

El gato Church en Pet Cemetery es interpretado por siete gatos diferentes.

En El exorcista cuando Regan (Linda Blair) vomita sobre el padre Karras (Jason Miller) en El exorcista, se suponía que el vómito lo golpearía en el pecho. Pero por una falla de encendido con el tubo, el actor recibió un golpe en la cara. Su cara de enojo cuandi se limpia el vómito es real.

El vómito usado en El exorcista es principalmente en sopa de guisantes.

La máscara de Michael Myers en Halloween es en realidad una máscara de William Shatner modificada y pintada.

En el set de El exorcista, el director William Friedkin hacía que el utilero disparara balas de fogueo al azar para sorprender a los actores.

Se usaron nueces y pollos muertos para crear los ruidos sangrientos que se escuchan en The Evil Dead

En El Resplando, Jack Nicholson logró el coraje de su personaje solo comiendo sándwiches de queso

Cómo se crea el miedo

Personajes bien desarrollados: Los personajes de las películas de terror y miedo experimentan eventos aterradores, pero si no dedicamos tiempo a hacerlos creíbles y tridimensionales, a la audiencia simplemente no le importará lo que les suceda. Hay que crear empatía con la persona, que la gente se siente relacionada con el personaje.

El guión: Es súper importante la situación. Por eso hay muchas películas de terror que empiezan con una familia que se muda de casa, se va de viaje, y eso implica que el personaje está descubriendo algo nuevo y el espectador lo hace con él.

Crear el suspenso: Hacer películas de terror debe crear una sensación de miedo y asustar a la audiencia. Alfred Hitchcock dijo una vez: “No hay terror en la explosión, solo en la anticipación de la misma”. El verdadero secreto para hacer una gran película de terror es dedicar tiempo primero a generar tensión y suspenso. El suspenso se construye cuando la audiencia sabe o sospecha más que los personajes.

Diseño de sonido espeluznante: La forma en que suena una película de terror es una parte importante de lo aterradora que es. El diseño de sonido establece el tono y la atmósfera y puede que tenga que trabajar un poco más que en otros géneros. EL TERROR TAMBIÉN SE DA CON LAS PAUSAS.

Música: Ninguna película de terror está completa sin un poco de música escalofriante: piense en ‘Tiburón tema’ de John William, ‘ Halloween Theme ‘ de John Carpenter y ‘ Psycho Theme ‘ de Bernard Herrmann .

Usar los lugares normales y familiares como lugares aterradores: En lugar de usar fondos de terror desgastados como un castillo europeo espeluznante, son mejores los lugares cotidianos como vecindarios, escuelas y patios traseros normales. Esto permite que las personas se identifiquen con el entorno y se imaginen en medio de la acción.

Hacer que la maldad se sienta real: Ya sean fantasmas, vampiros, zombis o sádicos asesinos seriales, si lo que vemos en pantalla no logra ejercer cierta credibilidad en el espectador las cosas se vienen abajo muy rápido. El horror en particular es un género que fácilmente puede pasar de lo sublime a lo ridículo en un abrir y cerrar de ojos. Los clichés del género muchas veces pueden operar en su contra si no son llevados por el camino correcto.

Géneros de películas de terror

Slasher: Halloween, la saga de Freddy Krueguer, la de Jason, Scream y I Know What You Did Last Summer.

Folk Horror: The Wicker Man (1973), y más actuales tenemos a Midsommar (2019) o la serie The Third Day (2020).

Gore: Saw y Hostel.

Clásicas: El exorcista, El resplandor, La noche del demonio

Found footage: The Blair Witch Project (1999) y la saga de Paranormal Activity.

Terror de tinte social: Get out, US

Las maldiciones de las películas de terror

El exorcista: Según la producción, el primer día de grabación murieron dos familiares del equipo de reparto, y ese mismo día murió un empelado de seguridad. También se registró la muerte de los actores Maliaros y Jack MacGrowran.

El Exorcismo de Emily Rose: La protagonista Jennifer Carpenter declaró que, durante el rodaje de la película, pasaron cosas extrañas en su casa. La radio de su habitación se encendía sola y siempre con la misma canción de Pearl Jam “Alive”. Escuchaba varios ruidos en el clóset de su cuarto.

Poltergeist: Julian Beck y Dominique Dunne murieron días después de estrenarse el filme en las salas de cine. El actor falleció de cáncer de estómago y la artista encargada de darle vida a Dana Freeling murió estrangulada por su exnovio en 1982. Además, la pequeña Heather O’Rourke, murió a los 12 años cuando le diagnosticaron una supuesta gripa que realmente era una dolencia estomacal que acabo con su vida rápidamente.

Amityville Horror (1979 y 2005): Durante ambos rodajes hubo fenómenos paranormales. La del 2005 cuenta con las historias más raras: el staff de producción aseguró que muchos despertaban a las 3:15 de la madrugada, la supuesta hora en que ocurrieron los asesinatos en la casa. Además, el cuerpo de un pescador apareció cerca de la zona de grabación y para rematar, Kathy Lutz, la madre de familia en quien basaron el libro y las películas, murió una semana antes del rodaje.

La Profecía (1976): El actor Gregory Peck y el guionista David Seltzer tomaron vuelos distintos rumbo a Reino Unido y coincidentemente ambos aviones fueron alcanzados por un rayo. El director Richard Donner y parte de su equipo iban a tomar un avión pero la empresa los indemnizó para que esperaban un día extra o dos por otro vuelo porque necesitaban esos lugares y eso les salvó la vida porque ese avión tuvo problemas con el motor y se estrelló. Murieron todas las personas que iban a bordo. Meses después, ya con la película postproducción, el supervisor de efectos especiales, John Richardson, tuvo un accidente en la carretera con novia y ésta fue decapitada.

Las películas de terror más caras de la historia

5. Prometheus (2012)

Con Michael Fassbender, Idris Elba y Noomi Rapace, la dirección de Ridley Scott.

Se hizo un presupuesto de 130 millones de dólares y terminó recaudando 400 millones.

4. The Wolfman (2010)

Dirigida por Joe Johnston, y con la participación de Benicio del Toro, Anthony Hopkins, Emily Blunt y Hugo Weaving.

Se hizo con 150 millones de dólares

3. I Am Legend (2007)

La película de Will Smith recaudó 585.3 millones de dólares, superando ampliamente su presupuesto de 150 millones.

2. Van Helsing (2004)

Con Hugh Jackman y Kate Beckinsale se hizo con 160 millones.

1. World War Z (2013)

La película de Brad Pitt se hizo con 190 millones en total y logró una recaudación de 540 millones.